Bursa’nın Yenişehir ilçesinde şehrin girişi dört ana halterde ve belirli bölgelerde bulunan elektrik kabloları yapılan çalışma ile yer altına alınıyor.

Bursa’nın Yenişehir ilçesinde şehrin girişi dört ana halterde ve belirli bölgelerde bulunan elektrik kabloları yapılan çalışma ile yer altına alınıyor.

Bursa, Bilecik, İnegöl ve İznik ana halterlerinde yapılan çalışmalar ile elektrik kabloları yer altına alınıyor.

Yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, “2022 yılının son günlerinde güzel bir proje ile işlerimize devam ediyoruz. Yıllardır üzerinde konuşulan fakat bizim ana projelerimizde olmamasına rağmen bu proje iki yıldır uğraşıyoruz. Dört ana halterde Bursa Caddesi bin 600 metre, İznik caddesi 2 bin 300 metre, Bilecik caddesi 578 metre, İnegöl caddesi 984 metre olmak üzere toplamda 6 bin 482 metre olan elektrik kablolarını yer altına alma çalışmalarımız devam ediyor” diye konuştu.

Başkan Aydın, “Şuanda Bursa caddesinin belirli bir kısmı ve heykel meydanında çalışmalar bitti. Ana halterler dışında belirli sokak ve caddelerde de çalışmalar yapılacak” dedi.