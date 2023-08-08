Diyarbakır’da Yenişehir Belediyesi, kitap okumayı ve şiir yazmayı sevenlere yönelik olarak çok maksatlı Edebiyat Parkını tamamladı.

Yenişehir ilçesinde bir birinden farklı projelere imza atan Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, Üçkuyu Mahallesi’nde edebiyat, kitap ve şiir severlere yönelik olarak, 5 bin 500 metrekare alana sahip Edebiyat Parkı inşasının tamamlanarak vatandaşların hizmetine açıldığını söyledi.

Edebiyat Parkının tamamen bitirildiğini belirten Beşikci, şairler ve edipler şehrine yakışır parkta, kitap okumayı ve şiir yazmayı seven vatandaşlara yönelik Edebiyatevi’nin vatandaşların hizmetinde olduğunu ifade etti.

Parkta kitap kafenin bulunduğunu belirten Beşikci, “Bahçemizdeki ağaçlarda ve aydınlatma direklerinde şairlerin fotoğrafları yer almakta. Oyun alanları, kamelyalar, yürüyüş yolları, oturma alanları, Diyarbakırlı şairlerin ve yazarların sözlerini içeren banklar ve sokak hayvanları besleme noktaları yer alıyor. Hem edebiyat hem de doğa ile iç içe olacağınız parkımızın şimdiden hayırlara vesile olmasını temenni ederim, ders çalışan öğrencilere başarılar dilerim. Onlar gelişip bir yerlere geldikçe, hayallerine giden yolda bu mutluluğa vesile olabilirsek ne mutlu bize” dedi.

Edebiyatevi’nde ders çalışan çocuklar ile bir araya gelen Beşikci, hayallerinin peşinden gitmelerini, pes etmemeleri ve sunulan imkanların kıymetinin bilinmesi nasihatinde bulundu.