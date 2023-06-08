Yenişehir Belediyesi, Çevre Koruma Haftası nedeniyle doğayı korumak ve vatandaşlarda çevre bilinci oluşturmak için etkinlikler düzenleyerek fesleğen dağıttı.

Her yılın 5-11 Haziran tarihleri arasında çeşitli etkinliklerle kutlanan Çevre Koruma Haftası’nda Yenişehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri tarafından "Rahat nefes almak için doğamıza sahip çıkmalıyız” sloganıyla fesleğen dağıttı.

Çevre kirliliğinin önüne geçebilmek için daha bilinçli olunması gerektiğini belirten Yenişehir Belediyesi Başkan Vekili Murat Beşikci, "Kent nüfusu önemli ölçüde çoğaldı. Kentlerde nüfusun artışı ve endüstrileşme ile birlikte çevre sorunları da ortaya çıkmaktadır. Bu sorunun en önemlisi çevre kirlenmesidir. Çevre kirlenmesinin önüne geçebilmek için daha bilinçli olmamız gerekiyor" dedi.

Çevre Koruma Haftası nedeniyle hem vatandaşların hem de gençlerin bilinçlenmesi adına Sanat Sokağı’nda “Rahat nefes almak için doğamıza sahip çıkmalıyız” sloganıyla fesleğen dağıtımı gerçekleştirildi.