Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü, Yenişehir ilçesi Çakmaklı Mahallesi’nde içme suyu sorununu çözmek için içme suyu sondaj kuyusu çalışması başlattı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü, Yenişehir ilçesi Çakmaklı Mahallesi’nde içme suyu sorununu çözmek için içme suyu sondaj kuyusu çalışması başlattı.

Diyarbakır’ın dört bir yanında içme suyu projeleri gerçekleştiren Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü, Yenişehir Çakmaklı’nın su problemini çözmek için harekete geçti.

Diski Genel Müdürü Fırat Tutşi ve teknik ekipten oluşan bir heyet çalışmaları Çakmaklı mahallesinde yerinde inceledi.

Çakmaklı Mahallesi mevkiinde daha önceden yaşanan su sıkıntısına çözüm bulmak adına çalışmaların yapıldığını söyleyen Tutşi, “DİSKİ olarak Diyarbakır’ımızın en ücra yerine hizmet götürme gayretiyle çalışıyoruz. Hemşerilerimizin temiz suya ulaşması için her noktada en iyi projeleri hayata geçiriyoruz. Çakmaklı mahallemizde başlattığımız içme suyu sondaj kuyusu çalışmasında şu an 120 metredeyiz, 300 metreye kadar inmeyi planladık. Çalışmalarımızı en kısa sürede tamamlayıp hemşerilerimizin sağlıklı içme suyuna ulaşmasını sağlayacağız” dedi.