Bursa’nın Yenişehir ilçesine yeni hükümet konağı yapılması için çalışmalar başladı. Yapılacak hükümet konağının olduğu bölgede bütün kamu kurumlarının toplanması hedefleniyor.

Bursa’nın Yenişehir ilçesine yeni hükümet konağı yapılması için çalışmalar başladı. Yapılacak hükümet konağının olduğu bölgede bütün kamu kurumlarının toplanması hedefleniyor.

Uzun yıllardır hükümet konağı olarak hizmet veren Yenişehir’deki binanın yerine kamu kurumlarının bulunduğu alana yeni Hükümet konağı yapılacak.

Yeni yapılacak hükümet konağı alanında incelemelerde bulunan Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, “Eski hastanenin olduğu yere hükümet binası yapılacak. Arkamızda bulunan yere kullanışlı sağlık binası yapıldı. Adliye binamız bu alanda bulunuyor. İlçe sağlık müdürlüğü binamız buraya yapılacak. Hükümet konağının da yapılması ile birlikte kamu binaları bu alanda olacak. Halkımız işini daha rahat bir şekilde halledecek. Aynı zamanda belediyemize ait Türk Şeker’in yeri var. Kısmet olursa ilerde belediyeyi de bu alana taşıyabiliriz” diye konuştu.