Mersin’in merkez ilçe Yenişehir Belediyesinin Fuat Morel Mahallesi’nde yapımına devam ettiği Remziye Günay Eryılmaz Bisiklet Eğitim Parkında sona gelindi.

Yenişehir Belediyesi tarafından Fuat Morel Mahallesi’nde 5 bin metrekarelik alanda yapılan Remziye Günay Eryılmaz Bisiklet Eğitim Parkında çalışmalar devam ediyor. Tamamlandığında hem bir yaşam alanı hem de bisiklet eğitimi için tam donanımlı bir park olarak Yenişehir halkına hizmet verecek. Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, peyzaj ve yeşillendirme çalışmalarının yapıldığı parkı gezerek incelemelerde bulundu, ekiplere kolaylıklar diledi.

"Parkımızı çok kısa sürede hizmete açacağız"

Yenişehir ve Mersin’in ilk bisiklet eğitim parkı olarak hizmet vereceğini belirten Özyiğit, "Burası Yenişehir ve Mersin’imizin ilk bisiklet eğitim parkı. Burada hem çok kaliteli bir yaşam alanı hem de bisiklet eğitimi için de uygun bir ortak oluşturuluyor. Emeği geçen çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bu parkımızdan bisiklet yollarına bir bağlantı da gerçekleşecek. İnsanlar burada bisiklet kullanma eğitimlerini aldıktan sonra önümüzdeki süreçte burası bir bisiklet eğitim üssü haline gelecek. Bisikletin yaşama katılması ile alakalı çok önemli bir altyapı olacak. Doğaya ve sağlığımıza önem veriyorsak, bisikleti yaşamımızda da öncelemeliyiz. Kentimize şimdiden hayırlı olsun. Parkımızı çok kısa sürede hizmete açacağız" dedi.