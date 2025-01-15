Yenişehir’e kazandırılacak Yaş Sebze-Meyve Hali’nin önündeki tüm bürokratik engeller Yenişehir Belediye Meclisi’nde alınan kararla kaldırıldı. Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, “Bugünü değil, geleceği düşünerek, gelişime açık bir üretici hali kuracağız” dedi.

Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel’in seçim öncesi vaatlerinden biri olan Yenişehir Yaş Sebze - Meyve Hali, Bursa Büyükşehir Belediyesi ile birlikte ilçeye kazandırılıyor. Yenişehir Belediyesi tarafından yer tahsisi yapılan Yaş Sebze - Meyve Toptancı Hali’nin önündeki engeller Yenişehir Belediye Meclisi’nde oy birliğiyle alınan karar doğrultusunda kaldırıldı. Kararın ardından hızla çalışmalar başladı. Bursa Tarım Peyzaj A.Ş. Kent Hali Müdürü Melih Özdemir, Yenişehir Ziraat Odası Başkanı Sadi Aktaş ve beraberindeki heyet, Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel’i ziyaret etti.

Yenişehir Yaş Sebze - Meyve Hali’nin uzun yıllardır ilçenin ihtiyacı olduğunu ancak bir türlü hayata geçirilemediğine değinen Belediye Başkanı Ercan Özel, “Bursa Büyükşehir Belediyemizle birlikte Yenişehir’de yaklaşık 40 bin metre kare üzerinde Yaş Sebze - Meyve hali yapacağız. Yenişehir Yaş Sebze - Meyve Toptancı Hali üreticiler için tüm ihtiyacı karşılayacak şekilde planlanıyor. Bugünü değil, geleceği düşünerek, gelişime açık bir üretici hali kuracağız. İçerisinde sosyal donatı alanlarının olduğu, tır parkı ve otopark olan, sosyal tesis ve konaklama alanlarının olduğu, soğuk depoların yapılacağı bir toptancı hali olacak ve bölgeye hizmet verecek bir çalışmayı ilçemize Bursa Büyükşehir Belediyemizle birlikte kazandırmış olacağız. Bu yıl içerisinde temel atma törenimizi yapacağız” dedi.