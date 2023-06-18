Diyarbakır’da Yenişehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü, Babalar Günü dolayısıyla 65 yaş ve üzerindeki vatandaşlara yönelik olarak çeşitli kurumlarında etkinlikler düzenledi.

Yenişehir Belediyesi’ne bağlı Kooperatifler Mahallesi ve Aziziye Mahallesi’nde bulunan İkinci Bahar Millet Kıraathaneleri ile Fabrika Mahallesi’nde bulunan Çocuk Yaşam Parkı’nda düzenlenen Babalar Günü etkinliklerine çok sayıda vatandaş katıldı.

Varlıklarıyla ve kültürel birikimleriyle güven, sevgi ve güç veren koca çınarların Babalar Günü’nü kutladıklarını belirten Yenişehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdür Vekili Yasemin Ensari, "Yenişehir Belediyemize bağlı İkinci Bahar Millet Kıraathanemizde Yenişehir ilçemizde ikamet eden 65 yaş ve üzeri yaşlılarımızın sosyalleşebilmeleri; etkinliklerimiz ve kurslarımızla nitelikli vakit geçirebilmeleri; sosyal, fiziksel ve zihinsel sağlıklarının korunabilmesi amacıyla çeşitli ücretsiz hizmetler vermekteyiz. Kıraathanelerimizde ayrıca vatandaşlarımıza yönelik olarak hobi atölyeleri açıyor, farklı uzmanlık alanlarında seminerler düzenliyor. Şehir içi ve şehir dışına kültürel gezilere çıkarıyoruz. Bu özel günde de İkinci Bahar Millet Kıraathanelerimizdeki yaşlılarımıza büyük hassasiyetle yaklaşan Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekilimiz Murat Beşikci’yi de referans alarak, üç kurumumuzda da aynı anda yaklaşık 350 vatandaşımızın katılımıyla Babalar Günü etkinlikleri düzenledik. Bu vesileyle başta vefat etmiş babalarımızı da rahmetle anarak; varlıklarıyla ve kültürel birikimleriyle bizlere güven, sevgi ve güç veren koca çınarlarımızın Babalar Günü’nü kutluyorum’’ dedi.

İkinci Bahar’da faaliyetlerini yürüten Koca Çınarlar Korosu’nun seslendirdiği türkülerle eğlenceli vakit geçiren 65 yaş ve üzerindeki vatandaşlar ile Çocuk Yaşam Parkı Kütüphanesi’nde eğitim gören öğrencilerin ebeveynlerine etkinlikler sonunda çeşitli hediyeler verildi.