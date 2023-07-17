Mersin’in merkez ilçe Yenişehir Belediyesi, Ambalaj Atığı Toplama ve Ayrıştırma Tesisi’nin açılışını gerçekleştirerek, geri dönüşüm konusunda farkındalık oluşturacak yeni projesi olan ’Yenişehir Çevreci Halk Kart’ı da hayata geçirdi.

Yenişehir Belediyesi geri dönüşümü sağlamak ve aile bütçesine katkı sunmak amacıyla Yenişehirlilerin atıklardan gelir elde edeceği Yenişehir Çevreci Halk Kart projesini başlattı. Proje kapsamında Yenişehir Çevreci Halk Kart ücretsiz olarak vatandaşlara dağıtılacak. Vatandaşların ayrıştırarak biriktirdiği atıklar ekipler tarafından türlerine göre tartılarak toplanacak. Toplanan atıkların karşılığında kartlara anında TL yüklemesi yapılacak. Kartlara yüklenen bakiyeler alışverişlerde indirim uygulayan yerel esnaflarda kullanılabilecek. Ayrıca Yenişehir Çevreci Halk Kart sahipleri evde biriktirdikleri atıkların toplanması için proje kapsamında geliştirilen mobil uygulama ile kolaylıkla talep oluşturabilecek.

Yenişehir Belediyesi, sıfır atık çalışmaları çerçevesinde tamamen kapalı ve 350 metrekarelik alandan oluşan Ambalaj Atığı Toplama ve Ayrıştırma Tesisi’nin açılışını da yaptı. Cam, plastik, pet, kağıt, karton, metal ve naylon grubu atıkların toplanarak ayrıştırılacağı tesis, günlük 10 ton atık işleme kapasitesine sahip olacak. Türlerine göre ayrıştırılarak, paketlenecek olan atıklar düzenli olarak dönüşüm tesislerine sevk edilerek geri dönüşümü sağlanacak.

Açılış ve tanıtım toplantısına Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit’in yanı sıra Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, oda ve sivil toplum kuruluşlarının başkan ve temsilcileri, meclis üyeleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

“Atıklar dönüşebilir, sürekli dönüşebilir”

Yenişehir Belediyesi olarak sıfır atık ve geri dönüşüm konusunda kapı kapı dolaştıklarını ve bilinçlendirme çalışmaları yürüttüklerini kaydeden Özyiğit, “Yenişehir’de yola çıkarken, yönetim anlayışımızı 6 temel ilke üzerine kurmuştuk. Bunlardan biri de ‘ekoloji’ ilkemizdi. Doğayı ve çevreyi korumak, geleceğe güzel ve yaşanılabilir bir dünya bırakmak adına bu çalışmaları yürütüyoruz. Biz mahallelerde ev ev dolaşarak, bilgilendirme çalışmaları yaptık. Çevre mühendisi arkadaşlarımız, Sıfır Atık Şirketimizin yönetim kurulu üyeleri, meclis üyelerimiz kapı kapı gezdi, anlattı. Önemli bir mesafe aldık. Çevre aslında topyekün bir mücadele, atık diye bir şey olmadığını hepimizin keşfetmesi gerekiyor. Atıklar dönüşebilir, sürekli dönüşebilir. Onlar yeni kaynaklara evrilir ve tekrar ekonomi olarak hayatımıza kazandırılabilir, çevreyi de korumuş oluruz” dedi.

“Yenişehir’deki 100 bin konutun tamamında bu atık yönetimini gerçekleştireceğiz.”

Yenişehir Çevreci Halk Kart ile hem çevreyi koruyacaklarını hem de aile ekonomisini güçlendireceklerini belirten Özyiğit, “Yenişehir Çevreci Halk Kart’ımız teşvik olarak kullanacağımız güzel bir araç. Bir vatandaş istese bu kartla bir ayda aile ekonomisine 3 bin TL katkı yapabilir. Burada bir taşla bir kaç kuş vurmuş oluyoruz. Hem çevreyi koruyoruz, hem aile ekonomisini güçlendiriyoruz. Bugünkü tesis de bizim topladığımız ambalaj atıklarını başka tesislere vermek yerine işlenmiş, ayrıştırılmış, sıkıştırılmış vaziyette direk hammadde üreticisine ulaştırabileceğimiz bir tesis. Bunun arkası gelecek, inşallah bunu geliştireceğiz. Yenişehir’deki 100 bin konutun tamamında bu atık yönetimini gerçekleştireceğiz. Yenişehir Çevreci Halk Kart, herkesin Yenişehir’de kullandığı bir araç olacak, bu yolda ilerleyeceğiz" diye konuştu.

“Çevre kirliliğinin tesir ettiği çok geniş alanlar var.”

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ise yaptığı konuşmada Yenişehir Belediyesinin çevreyi korumak amacıyla hayata geçirdiği çalışmanın önemli olduğuna işaret etti. “Yapılan iş bizim için de önemli yani toplanan atıkların ayrıştırılarak, tarafımıza ulaştırılması bizim için arzu edilen bir durum, bizim işimiz kolaylaşıyor” ifadelerini kullanan Seçer, “Çevre kirliliğinin tesir ettiği çok geniş alanlar var. Şikayet ettiğimiz sivri sinekten kara sineğe, çevre sağlığına, insan sağlığına, toplum sağlığına, küresel ısınmaya inanılmaz etkilediği alanlar var. Şimdi buradaki konu başta bilinç konusu. Bu yapılan yatırım önemli bir yatırım. Dedi ki kantitatif olarak, yani boyut olarak size küçük gelebilir, 2 milyonluk bir yatırım ama aslında çok önemli bir farkındalık oluşturuyor. Yapılan iş bizim için de önemli, yani toplanan atıkların ayrıştırılarak tarafımıza ulaştırılması bizim için arzu edilen bir durum, bizim işimiz kolaylaşıyor. Cam aynı torba içinde, kağıt parçası aynı torba içerisinde, organik bitkisel atık gibi aynı torba içinde aslında hepsinin bir ekonomik değeri var. Her birini ayrıştırırsak, tekrar geri dönüşüm sayesinde ekonomiye kazandırıyoruz” şeklinde konuştu.