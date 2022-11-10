Mersin Yenişehir Belediyesi, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ebediyete irtihalinin 84’üncü yıl dönümü nedeniyle anma töreni düzenledi.

Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen Atatürk Anıtı’na çelenk sunma törenine katılırken, Yenişehir Belediyesi ana hizmet binası önünde de Ata’ya saygı duruşunda bulunuldu.

Yenişehir Belediyesi 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası nedeniyle anma töreni düzenledi. Atatürk Anıtı’na çelenk konulmasıyla başlayan törene belediye başkan yardımcıları, birim müdürleri ve belediye personelleri katıldı. Çelenk sunumunun ardından saatler 09.05’i gösterdiği anda siren sesi eşliğinde iki dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından Atatürk Anıtı’na karanfil bırakıldı.

Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen Atatürk Anıtı’na çelenk sunma törenine katılan Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, “ İşgal edilmiş topraklardan bir vatan yaratan ve Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran Ulu Önderimizi aramızdan ayrılışının 84.yılında sonsuz saygı ve özlemle anıyoruz. Atatürk’ün ışığı sönmez, izleri silinmez.”dedi.