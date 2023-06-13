Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Mersin’e gelen depremzedelerin konaklaması için geçici barınma merkezi açan Yenişehir Belediyesi, depremzedelere ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, “Mersin’e gelen depremzede yurttaşlarımıza kapılarımızı da gönlümüzü de açık tuttuk. 3 geçici barınma merkezimizde şu anda 500 depremzede vatandaşımızı misafir ediyoruz. Bugüne kadar bin 400 vatandaşımız barınma hizmetimizden faydalandı” dedi.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 11 ili etkileyen 7,7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Mersin’e on binlerce depremzede geldi. Hem deprem bölgesinde hem de Mersin’de depremzedelere destek veren ve yaraların sarılması için tüm imkanlarını seferber eden Yenişehir Belediyesi, en büyük sorunlardan biri olan barınma konusunda da depremzedeleri yalnız bırakmadı. 40 bini aşkın depremzedeye kurduğu giysi evi ile kıyafet desteği veren Yenişehir Belediyesi, 6 Şubat depremlerinin ardından Mersin’e gelen depremzedeler için 3 geçici barınma merkezi de oluşturdu. Yenişehir Belediyesi Mustafa Baysan Yükseköğretim Erkek Öğrenci Yurdu, Yenişehir Belediyesi misafirhanesi ve Gazi Mahallesi’nde konteynerden oluşan geçici barınma merkezinde depremzedeleri ağırlamaya devam eden Yenişehir Belediyesi, şu anda 500 depremzedeye ev sahipliği yapıyor. Yenişehir Belediyesi geçici barınma merkezlerinde depremzede vatandaşların temel ihtiyaçlarını karşılarken, çocuklara ve yetişkinlere yönelik kurslar da veriliyor. Yenişehir Belediyesi ayrıca vatandaşların sanat aktivitelerine katılımını da sağlayarak, yaşadıkları zor günlerin acısını unutturmaya çalışıyor.

“Çocuklarımız psikolojik olarak daha iyiler, acılarını unuttular”

Depremden önce yükseköğretim öğrenci yurdu olarak hizmet veren Yenişehir Belediyesi misafirhanesinde kalan Hataylı depremzede Songül Korkmaz, “Mart ayından beri burada kalıyorum. Misafirhaneden memnunuz, Yenişehir Belediyesine çok teşekkür ediyorum. Bize kapılarını açtılar, bu zorlu süreçte bize çok destek çıktılar. Tüm sosyal aktivelerinden çocuklarımızla yararlandık. Ahşap boyama etkinlikleri oldu. Çocuklarımıza tenis kursu verildi, tiyatro ve konserlere katıldık. Giysi evinde ihtiyaçlarımızı karşıladık, çok güzel düzenleme yapmışlardı. Çok teşekkür ediyorum. Çocuklarımız psikolojik olarak daha iyiler, acılarını unuttular. Bu bizim için çok önemli. Yenişehir Belediye Başkanımız Abdullah Özyiğit ile tanıştık. Buraya geldi, çocuklarımızla eksiklerimizle ilgileniyor. Gerçekten bize kapılarını açtığı için çok teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Mersin’e geldiğinde ilk olarak Yenişehir Belediyesine gittiğini ifade eden Hacı Çetin ise “Kahramanmaraş’tan geldim, 4 aydır buradayım.Abdullah başkanımıza, müdürümüze, güvenliğimize, aşçımıza yani herkese çok teşekkür ediyorum. Mersin’e geldiğimde ilk olarak Yenişehir Belediyesine gittim. Başkanımız bir sözümüzü iki etmedi. ‘Can kayıplarımız var, malımız kalmadı, bizi size yönlendirdiler’ dedim. Sağ olsunlar, benimle ilgilendiler. Ve şimdi buradayım" şeklinde konuştu.

Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit de “Mersin’e gelen depremzede yurttaşlarımıza kapılarımızı da gönlümüzü de açık tuttuk. 3 geçici barınma merkezimizde şu anda 500 depremzede vatandaşımızı misafir ediyoruz. Bugüne kadar bin 400 vatandaşımız barınma hizmetimizden faydalandı” ifadelerini kullandı.