Mersin’in merkez ilçe Yenişehir Belediyesi, Cumhuriyetin kuruluşunun 100. yılını ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını birbirinden renkli etkinliklerle kutladı.

Yenişehir Belediyesi, Cumhuriyetin 100. yılını konserler, sergiler, yarışmalar ve renkli etkinliklerle kutladı. Kutlamalar çerçevesinde Mehtap Meral, BARABAR müzik grubu ve Mersin Oda Korosu, en sevilen şarkılarını Cumhuriyetin 100. yılı için seslendirdi, Mersinliler düzenlenen konserlere yoğun ilgi gösterdi. Sanatçı Mustafa Yüksel’in Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün hayatını ve liderliğini konu alan eserlerinden oluşan ’1 önder 1 hayat’ ile ’Hataylı ve Yenişehirli kadınlar 100. yıla elele’ sergileri de sanatseverlerle buluştu.

Bir hafta süren kutlamalar çerçevesinde Yenişehir Şehir Tiyatrosu yeni oyunu ’Kediler Ülkesi’ni çocuklar için sahnelerken, bu yıl 21’incisi yapılan Yenişehir Belediyesi Ahmet Yeşil Çocuk Resim Yarışması da ’cumhuriyet’ temasıyla gerçekleştirildi. Yenişehir Belediyesi ayrıca Mustafa Kemal Atatürk’ün kütüphanecisi Nuri Ulusu’nun adını yaşattığı kütüphaneyi de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramında hizmete açtı. Başkan Abdullah Özyiğit ile birlikte Nuri Ulusu’nun torunu Mustafa Kemal Ulusu da açılışa katıldı.

Yenişehir Belediyesi coşkuyu kentin tamamına yaydı

Yenişehir Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramında Mersin Bisiklet Derneği, Mersin Motosiklet Spor Kulübü, Mersin Çukurova Klasik Otomobilciler Derneği, Mersin Off Road Kulübü ve Vosteam Mersin üyelerinin katılımıyla ’Cumhuriyet Korteji’ düzenleyerek bayramın coşkusunu kente yaydı. Belediye ana hizmet binası önünde buluşan ve buradan hareket eden yüzlerce araçlık kortej, marşlar ve müzikler eşliğinde şehir turu attı. Yenişehirliler de güzergah boyunca evlerinin balkon ve pencerelerine çıkarak, Türk bayraklarıyla korteji selamladı.

Yenişehir Belediyesinin tüm eğitim merkezlerinde kutlama programları düzenlendi

Yenişehir Belediyesi Ömer Faruk İlbilgen Beceri Temelli Eğitim Merkezi (BETEM), Yenişehir Belediyesi Mehmet Sadık Gürsoy BETEM, Yenişehir Belediyesi Kişisel Gelişim Merkezi (KİGEM) ve Yenişehir Belediyesi spor okullarında da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle kutlama etkinlikleri düzenlendi. Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit de tüm eğitim merkezlerinde düzenlenen etkinliklere katıldı, çocuklar başta olmak üzere vatandaşların coşkusuna ortak oldu.

Belediye hizmet binaları ve sokaklar bayraklarla donatıldı

Yenişehir Belediyesi, Cumhuriyetin kuruluşunun 100. yılı ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramında tüm hizmet binalarını Atatürk ve Türk bayraklarıyla süsledi. Mersin’in en yoğun sokaklarından olan Kushimoto ve Alanya sokakları başta olmak üzere birçok caddeyi de Türk bayraklarıyla donatan Yenişehir Belediyesi, vatandaşlardan gelen bayrak talebine de sessiz kalmadı.