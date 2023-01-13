Mersin Yenişehir İlçesi’nde bulunan Şehit Erol Olçok İmam Hatip Ortaokulu, ‘Kariyer Günleri’ etkinliği düzenledi.

Yenişehir Şehit İmam Hatip Ortaokulu ‘kariyer günleri’ etkinliği kapsamında, Mersin Time Gazatesi imtiyaz sahibi Aytur Gezer’i öğrencilerle buluşturdu.

Programın açılışında konuşan Şehit İmam Hatip Ortaokulu Müdürü İshak Sarı, “öğrencilerimizi meslekler hakkında bilgilendirmek ve mesleki açıdan yol gösterici olabilmek için mesleklerinde tecrübeli duayen isimleri ayda bir düzenleyeceğimiz kariyer günlerinde sizlerle buluşturacağız” dedi.

Kariyer günlerinin ilk misafiri olan Gazeteci-Yazar Aytur Gezer, öğrencilere gazetecilik mesleği ile ilgili detaylı bilgi verdi. Gazetecilik mesleğindeki deneyimlerini anlattı. İyi bir gazetecinin; ahlaklı, ilkeli ve dürüst olmakla mümkün olacağının altını çizen Gezer, öğrencilere eğitim öğretim hayatında başarılar diledi.

Programın son bölümünde öğrencilerin sorduğu soruları cevaplayan Gezer, öğrencilere kitap hediye etti.

Okul müdürü İshak Sarı, program sonunda Aytur Gezer’e gazetecilik hakkında öğrencileri bilgilendirdiği için teşekkür ederek çeşitli hediyeler takdim etti.