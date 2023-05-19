Osmanlı İmparatorluğu’nun ilk başkenti olan Bursa’nın Yenişehir ilçesinde şehir merkezinde bulunan 14 bin metrekarelik alana yapılan Osmangazi Millet Bahçesinin havadan görüntüsü kendine hayran bıraktı.

Yenişehir merkezinde bulunan 14 bin metrekare arazi üzerine kurulan ve vatandaşların kullanacağı geniş kapsamlı park açılış için gün sayıyor. Avrupa standartlarındaki Millet bahçesi görenleri kendine hayran bırakıyor.

Yapım çalışmalarına geçen yıl şubat ayında başlanan Osmangazi Millet Bahçesi’nde tarihi çeşme, tören alanı, Türk büyüklerinin büstleri, amfi tiyatro, çocuk oyun grubu, yürüyüş yolu, tartan pist, 200’den fazla fidan, bitki çeşitleri, süs havuzu ve otopark yer alıyor.

14 bin metrekarelik alana yapılan Millet bahçesinin 8 bin 250 metrekarelik bölümünü yeşil alanlar oluşturuyor. Türk büyüklerinin büstleri ve 16 devletin bayraklarının yer aldığı Millet bahçesi havadan görüntüleri ise görenleri kendine hayran bırakıyor.

Osmangazi Millet Bahçesi’nin ilçenin önemli bir eksiğini kapattığını ifade eden Başkan Aydın, "Osmangazi Millet Bahçesini halkımızın hizmete sunduk. İnsanımızın nefes alabileceği, dinlenebileceği, geniş ve ferah bir ortam kazandırmış olduk. Önümüzdeki günlerde resmi olarak açılış yapmayı planlıyoruz. İlçenin merkezi bölgesinde yer alması sayesinde, buraya şehrimizin her yanından rahatlıkla vatandaşlarımız ulaşabilecek. Millet bahçesinde 200’den fazla fidan, bitki çeşitleri, süs havuzu, çocuk oyun grupları, yürüyüş yolları ve tören alanı bulunuyor. Hemşerilerimiz parkı sevdiler. Halkımızdan ricamız parkımıza sahip çıkalım. Millet bahçesi ilçemize hayırlı olsun” dedi.