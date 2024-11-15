Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, kısa süre önce devri yapılan ve uzun süredir bakımsızlıktan ötürü yıpranan Yenişehir Millet Bahçesi’nde kapsamlı bir iyileştirme çalışması başlattı.

Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından TOKİ’ye yaptırılan ve belediyeye devredilen Yenişehir Millet Bahçesi’nde incelemelerde bulunularak gerekli görevlendirmeler yapılıp, yönlendirmeler doğrultusunda ekiplerin çalışmalara başladığı belirtildi.

Vatandaşların dinlenme ve eğlenme alanı olan parkların konforunu artırmayı amaçlayan Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı ekipleri, bakımsızlık nedeniyle yıpranan Yenişehir Millet Bahçesi’nde bitki bakımı, kent mobilyaları, aydınlatma ve yapı donatılarında kapsamlı bir iyileştirme sürecini başlattı.

Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı, 54 bin 155 metrekarelik alan üzerine kurulu olan Yenişehir Millet Bahçesi’nde ilk etapta yabani ot temizliği yaparak parkın görünümünü düzenleyerek ağaç ve bitki budama işlemlerine başlattı. Ekipler, bahçenin yapı donatılarındaki eksiklikleri tespit edip, gerekli onarımlara başladı.

Yenişehir Millet Bahçesi’ndeki bozulmuş bazalt zemin, kırılan kent mobilyaları ve eksik olan aydınlatma sistemleri de onarıma alındı. Ayrıca, spor alanları ve çocuk oyun alanlarının da tamamen yenilenmesi için girişimler başlatıldı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Yenişehir Millet Bahçesi’ndeki bakım ve onarım çalışmalarını en kısa sürede tamamlamayı hedefliyor.