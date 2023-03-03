Yenişehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Kredi Yurtlar Kurumu'nda kalan depremzede çocuklar için Şehit Abdullah Tayyip Olçok Ana Okuluna bağlı olarak Kredi Yurtlar Kurumu Kırkkaşık Kız Öğrenci Yurdu içerisinde açılan okul öncesi sınıflarında eğitim gören öğrencilerimize hayırseverler tarafından oyuncak ve kırtasiye malzemesi hediye edildi.
Mersin Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Taşkıner Ketenci’nin organizesinde hayırseverler tarafından temin edilen ürünler Kırkkaşık Kız Öğrenci Yurdu Müdiresi Münire Şimşek aracılığıyla ana sınıflarımıza teslim edildi.
İlçe Milli Eğitim Müdürü M. Necmeddin Dinç teslim töreninde Milletçe el birliği içerisinde yaraları sarmaya devam ettiklerini ifade etti. Prof. Dr. Taşkıner Ketenci’nin şahsında hayırseverlere teşekkür etti.
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