Depremzede öğrenciler, eğitime çadır okullarda devam ediyor

Depremzede öğrenciler, eğitime çadır okullarda devam ediyor

İlçe Milli Eğitim Müdürü M. Necmeddin Dinç teslim töreninde Milletçe el birliği içerisinde yaraları sarmaya devam ettiklerini ifade etti. Prof. Dr. Taşkıner Ketenci’nin şahsında hayırseverlere teşekkür etti.

Mersin Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Taşkıner Ketenci’nin organizesinde hayırseverler tarafından temin edilen ürünler Kırkkaşık Kız Öğrenci Yurdu Müdiresi Münire Şimşek aracılığıyla ana sınıflarımıza teslim edildi.

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