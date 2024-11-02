Bursa’nın Yenişehir ilçesinde belediye meclis gündemindeki arsa devirlerinin bakanlığa devirleri iptal oldu.

Yenişehir kamuoyunda çok konuşulan ilçedeki arsalar üzerinde bulunan cami, okul, sağlık ocağı ve muhtarlık binalarının satılacağı iddiaları meclis gündeminde de tartışıldı. Yenişehir Belediyesi ve iştiraklerinin SGK ve vergi borçlarına karşılık olarak Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Sosyal Güvenlik kurumuna taşınmazların devredilmesi belediye meclisi gündeminde olmasına rağmen arsa devirleri oylanmadan oy birliğiyle kabul edilerek arsa devirlerinin ilgili makamlara devir edilmesinin önü kapandı.

Mecliste konuşan Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, Geçmiş dönemlerden kalan SGK ve vergi dairesi borçlarına karşılık ilçede bulunan 4 adet arsanın devrinin ilgili bakanlığına yapılarak borcun ödeneceğini ve her ay ekstra faiz çıkmayacağını söyledi. Özel, "İki arsa üzerinde bulunan cami, okul, sağlık ocağı ve muhtarlık binalarının belediyemizce satmanın yasal olarakta mümkün olmadığını hepimiz biliyoruz. Buradaki arsaları vererek üzerinde bina olan kurumlara da faydamız olacak. Satış diye bir şey söz konusu değildir. Bu yapılan devirlerin Türkiye’de bir çok örneği var. Bu sadece arsaların devridir. Kamuoyuna lanse edildiği gibi bir cami okul satılmayacağını hepimiz çok iyi biliyoruz" diye konuştu.

İlgili devir maddesinin oylamasına geçilmeden söz alan AK Parti, CHP ve MHP grup sözcüleri ve meclis üyeleri, "Bizler böyle bir devire red vereceğiz. Zaten önceki meclislerde, 88 adet arsanın satılması için destek verdik. Buradan gelecek paralarla borçlar ödenebilir" dedi.

Bunun üzerine Belediye Başkanı Ercan Özel ilgili maddeyi oylamaya sokmadı. Meclis bu maddeyi oylamadan oy birliği ile ilgili arsa devirlerin iptali gerçekleştirdi.

Meclis sonrasında sosyal medya hesaplarından açıklama yapan Başkan Özel, "Yenişehir Belediyesi Meclis Toplantısı’nda, vergi ve SGK borçlarına istinaden, ülkemizdeki diğer belediyelerin yaptığı gibi yasa ve kanunlar çerçevesinde belediye arazilerinin devletimize devredilerek borçlarımızın silinme imkanını oy birliğiyle ortak bir kararla kullanmadık. Borçlarımızdan hızlı bir şekilde kurtulma imkanı varken, yasaların bize vermiş olduğu imkanı, ülkemizde birçok belediye kullanırken bizler istifade etmeme kararı aldık. Aldığımız bu kararın ilçemiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum" diye açıklama yaptı.