Mersin’in merkez ilçe Yenişehir Belediyesi tarafından düzenlen Uluslararası Yenişehir Kültür Festivali ve festival kapsamında gerçekleştirilen Mersin Kitap Fuarı’nın açılışı yapıldı.

Yenişehir Belediyesi Fuar Merkezi’nde düzenlenen Uluslararası Yenişehir Kültür Festivali ve Mersin Kitap Fuarı kapılarını açtı. 20 Ekim tarihine kadar Mersinlileri ağırlayacak olan festivalde şair ve yazarlar söyleşi ile imza günü etkinlikleriyle okurlarıyla buluşacak.

“Kültür ve sanat alanındaki her adımı, toplumsal refahın temel taşlarından biri olarak görüyoruz”

Yenişehir’in sanatla, bilgiyle ve kültürel zenginliklerle buluşmasını sağlamak için çalıştıklarını söyleyen Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, “Bugün, şehrimizde sanatın, edebiyatın ve kültürel zenginliğin buluştuğu iki önemli etkinliğin açılışını yapmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz. Uluslararası Yenişehir Kültür Festivali ve Mersin Kitap Fuarı, Mersin’in kültürel dinamizmini ve sanata verdiği önemi bir kez daha gösteriyor. Kitaplar, geleceğin inşasında önemli bir rol oynar; fuarımız da bu misyona hizmet eden önemli bir organizasyondur. Göreve geldiğimiz günden bu yana Yenişehir’in sanatla, bilgiyle ve kültürel zenginliklerle buluşmasını sağlamak bizim en büyük hedeflerimizden oldu. Yenişehir Belediyesi olarak kentimizin fiziki altyapısını güçlendirmenin yanı sıra eğitime, bilime ve sanata da büyük önem veriyoruz. Çünkü inanıyoruz ki, modern bir kent sadece yollarıyla ve binalarıyla değil, aynı zamanda bilgiye ve sanata yaptığı yatırımlarla büyür ve gelişir. Bu bağlamda, kültür ve sanat alanındaki her adımı, toplumsal refahın temel taşlarından biri olarak görüyoruz” dedi.

“Yenişehir Belediyesinin eğitim çalışmaları Türkiye’de model haline geldi”

Sanata, kültüre ve eğitime verdikleri önemin yansıması olan bu etkinliklerin uzun yıllar boyunca devam etmesi için çalışacaklarını belirten Başkan Özyiğit, şunları dile getirdi: “Geçtiğimiz yıllarda açtığımız kütüphaneler, özellikle erken çocukluk eğitimi konusunda yaptığımız öncü çalışmalarla önemli bir yol kat ettik. Yenişehir Belediyesinin eğitim çalışmaları Türkiye’de model haline geldi. Bu alandaki yatırımlarımız, sadece bireysel başarılara değil, toplumsal kalkınmaya da katkı sunuyor. Dolayısıyla attığımız her adımda, yarının liderlerini ve sorumlu vatandaşlarını yetiştiriyoruz. Sanata, kültüre ve eğitime verdiğimiz önemin yansıması olan bu etkinliklerin uzun yıllar boyunca sürmesini diliyorum. Tüm vatandaşlarımızı festivalimize ve kitap fuarına bekliyoruz.”

“Mersin kültür ve medeniyet şehridir. Mersin, Mustafa Kemal’in şehridir.”

Açılış töreninde konuşan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ise festivalin ve kitap fuarının Mersin için önemine dikkat çekerek, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit’e teşekkür etti. Mersin halkının kültüre, sanata, eğitime değer verdiğini ifade eden Başkan Seçer, “Mersin kültür ve medeniyet şehridir. Mersin, Mustafa Kemal’in şehridir” diye konuştu. Seçer, konuşmasının devamında şunları söyledi: “Ne mutlu ki 2019’dan bu yana özellikle Yenişehir ve Mezitli başta olmak üzere birçok ilçemizde çağdaş düşünceli belediye başkanları görev yaptı. Sayenizde ben de 2019’dan sonra Mersin Büyükşehir Belediyesini yöneten bir belediye başkanı olarak bunları söylüyorum. Ama 2024 içinde bir gelişme oldu ve bu düşünceye sahip artık 3’ten 4’ten 5’ten fazla belediye başkanları oldu."

Açılışın ardından Uluslararası Yenişehir Kültür Festivali kapsamında Mersinli şair Özdemir İnce, yazar Feridun Andaç, gazeteci ve yazar Serhan Asker, şair Nouri al-Jarrah, yazar Elçin Suçin ve yazar Mehmet Suçin söyleşi programıyla Mersinliler buluştu, kitaplarını okurları için imzaladı.