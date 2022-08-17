Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Yenişehir’e yaptırılan Modern Kapalı Pazar yeri 6 Eylül tarihinde açılışı yapılarak hizmete girecek.

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Yenişehir’e yaptırılan Modern Kapalı Pazar yeri 6 Eylül tarihinde açılışı yapılarak hizmete girecek.

Bünyesinde 154 araçlık otopark, düğün salonu, bebek bakım odası, fuaye alanı ve bir de dükkan bulunan Yenişehir Pazar Yeri, otopark ve sosyal donatı alanlarıyla hizmete giriyor. Eylül ayında hizmete girecek olan kapalı pazar yeri alanında incelemelerde bulunan Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, “Bazılarının yapamadığını biz şuanda gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Eleştirmek çok kolay yapamaz edemez dediler. Şuan bu önemli tesisler hizmete girecek. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Burası tamamen Büyükşehir Belediyemiz tarafından yapıldı. İnşallah 6 Eylül ilçemizin Kurtuluş şenliklerinde burasının açılışını yapmayı planlıyoruz” dedi.

Başkan Aydın, “ Çayır Mahallesi’nde toplam 7 bin 400 metrekare alan üzerine inşa edilen projenin 6 bin 200 metrekare alanlı zemin katında, 328 tezgâhtan oluşan pazar alanı, zabıta noktası ve bir dükkan bulunacak. Zemin kat ayrıca 154 araç kapasiteli bir otopark olarak da ilçe halkına hizmet verecek. Projenin 845 metrekare alanlı birinci katında ise düğün salonu ve idari birimler yer alacak. Yenişehirlilere yaz kış sağlıklı ortamda alışveriş imkanı sunacak. Bu önemli projenin ilçemize pazarcımıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” diye konuştu.