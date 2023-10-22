Diyarbakır’da Yenişehir Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından ilçe genelinde temizlik çalışmaları aralıksız sürdürülüyor.

Yenişehir ilçesi genelinde cadde ve sokakların temizliğini koordineli bir şekilde gerçekleştiren ekipler çevre kirliliğinin önüne geçmek için 7/24 sahada bulunuyor.

Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, çevre temizliğiyle ilgili küçük adımlarda büyük farklar oluşturulabileceğini söyledi. Sokaklarda çöp atmamak, geri dönüşüm yapmak, su tüketimini azaltmak ve çevre dostu ürünleri tercih etmek herkesin günlük yaşamında yapabileceği katkılar olduğunu belirten Beşikci, “Bu adımlar, gelecekte daha temiz ve sağlıklı bir çevre için önemlidir. Temiz bir çevrede yaşamak, kendimizi ve sevdiklerimizi sağlıklı tutmak için en önemli adımlardan biridir. Yenişehir Belediyesi olarak bu anlayışla temizlik çalışmalarımızı 7/24 sürdürüyoruz. Çevre temizliği konusunda duyarlılık gösteren tüm hemşehrilerime ve Yenişehir Belediyesinin emekçilerine teşekkür ediyorum” dedi.