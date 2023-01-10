Diyarbakır’ın Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, belediyenin 2022 yılında ilçeye yaptığı yatırım bedelinin 208 milyon, 744 bin 928 lira olduğunu açıkladı.

Diyarbakır’ın Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, belediyenin 2022 yılında ilçeye yaptığı yatırım bedelinin 208 milyon, 744 bin 928 lira olduğunu açıkladı.

Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, belediyenin 2022 yılında yaptığı yatırım bedelinin yaptığı yatırım bedelini açıkladı. Gelirlerini yüzde 280 oranında artırdıklarını ve bir rekora daha imza attıklarını belirten Başkan Beşikci, ‘’2022 yılı içerisinde sosyal, kültürel, eğitsel, kırsal kalkınma, yeşil alan ve yol gibi tüm Sosyal ve Hizmet Belediyeciliği alanlarında toplam 54 projemizi hayata geçirdik. Bu projelerimiz ile Yenişehir’imize; 208 milyon 744 bin 928 lira yatırım yaptık. 2022 yılında yaptığımız yatırımlar ile Aziziye Mahallemizde çeşitli kesimlere hitap eden Ahi Evran Parkımızı, Üçkuyu Mahallemizde kadın üreticilerimize destek olduğumuz Nev Bahçe Parkımızı, Yolaltı Mahallemizde içerisinde Bilgi Evi’mizin olduğu Koru Parkımızı, Dokuzçeltik Mahallemizde Lavanta Bahçemizi hizmete açtık” dedi.

Spor ve sanat projeleri ile 60 bine yakın çocuğa ulaştıklarını ifade eden Beşikci, “Fen İşleri Müdürlüğümüz aracılığıyla yollarımıza 145 bin ton asfalt döküp, 400 bin metrekare kilitli parke taşı döşedik. ‘Yanıbaşınızdayız Projemiz’ ile 7 bin 500 hemşehrimize aylık 1000 TL’lik sosyal market kartı ile ücretsiz alışveriş desteği sağladık. Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğümüz bünyesinde 2 bin 350 çöp konteyneri ile 2 bin 150 çöp kovası ürettik. Ayrıca Yenişehir Belediyesi olarak bir rekora daha imza atarak gelirlerimizi yüzde 280 oranında artırdık. Kısacası 2022 yılında hemşehrilerimizin ihtiyaçları ve bizlerden talepleri doğrultusunda yatırımlarımızı yapıp, hizmetlerimizi sürdürdük. 2023 yılında da yatırımlarımız ile hemşehrilerimizin kalplerine dokunmaya devam edeceğiz’’ ifadelerinde bulundu.