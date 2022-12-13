Mersin Yenişehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yayımlanan Manidar Kültür, Sanat ve Edebiyat dergisi 2. sayısıyla sanatseverlerle buluştu.

Yenişehir İlçe Milli Eğitim Müdürü M. Necmeddin Dinç, Mersin Time Gazetesi imtiyaz sahibi Aytur Gezer’i ziyaret ederek ‘Manidar’ dergisinin güz sayısını takdim etti.

Aytur Gezer ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek M. Necmeddin Dinç’e teşekkür etti ve kültür, edebiyat ve sanat dünyasına böylesine müstesna bir eser kazandıran Yenişehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünü tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

Dergide imtiyaz sahibi M. Necmeddin Dinç tarafından birbirinden değerli yazar ve şairlerin usta kalemlerinden dökülen edebi metinlere yer verildi.

Genel yayın yönetmenliğini Özlem Göktaş’ın yaptığı Manidar Dergisi; Arif Ay, Adem Turan, Serpil Dalay, Cemile Erman ve Fatma Kara gibi şairlerin şiirleriyle karşılıyor bizleri.

Öykü bölümü Hüseyin Akın’ın ‘Pasajlar’ adlı yazınıyla başlayıp İlçe Milli Eğitim Müdürü M. Necmeddin Dinç’in ‘Rüzgar’ adlı öyküsüyle devam ediyor. Eda Adak’ın ‘Yüzler’, Süleyman Kıcalı’nın ‘Bağ Bozumu’ öyküleriyle süren dergi ödüllü yazar Emine Şahin’in ‘İnsanları Gemiye Kim Aldı’ yazınıyla son buluyor.

Usta türkücü Musa Eroğlu’nun yaşamından kesitlere yer veriliyor. Hüseyin Ahmet Çelik’in ‘İyi Kitaplar’ı bizi doğru kitaplara yönlendiriyor.

Sanal dünya konulu dosya bölümü Mehmet Nezir Gül’ün ‘Modern Bir Meczup Dijital Macera’ ile başlıyor. Şaban Sağlık’ın ‘Kağıt Çağı Ekran Çağına Karşı Yahut Dijital Çağı Kitap Kapağından Okumak’, Yıldız Ramazanoğlu’nun ‘Dijital Dünyanın Okuru’, Ahmet Dağ’ın ‘Kendinden Önceki Yüzyıllardan Çok Farklı Bir Yüzyıl Olan 21. Yüzyılı Yaşarken’, Ahmet Melih Karauğuz’un ‘Kişiye Özel Hayatlar Kumpanyası’, Şeyma Gençoğlu’nun ‘Orada Kimse Var mı’ son olarak Ferda Coşkun’un ‘Game Over’ görsel tasarımıyla son buluyor.

Emin Yavuz Çetin’in ‘Karanfilli Yazma’sı ile Çamlıyaylaya yolculuk yapılıyor. Nilgün Bahar Demirhan’ın ‘Bir Yolculuk Hikayesi’ ve Zeynep Kahraman Füzün’ün ‘Her Aşk Aşk Değildir’ film yazınıyla devam ediyor.

Derginin soruşturma bölümünde çocuklara kitap sevgisi aşılamak ve okuma alışkanlığı kazandırmak için Süleyman Bulut, Tacettin Şimşek, H. Salih Zengin, Vural Kaya, Fatih Turanalp, Metin Özdamarlar gibi öğretmenler ailelerin sorularını cevaplıyor.

Derginin sonunda Mevlana İdris, Yunus Özdemir’in ‘Zengin Ölümü’ şiiriyle anılıyor.