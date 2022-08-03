Mersin Yenişehir İlçesi Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü , farklı Milletlerden 30 anne ve çocuğuna Türkçe okuma yazma öğretti

Mersin Yenişehir İlçesi Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü , farklı Milletlerden 30 anne ve çocuğuna Türkçe okuma yazma öğretti.

Mersin Yenişehir İlçesi Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından Mersin'de yaşayan Irak , İran , Kazakistan , Rusya , Suriye ve Ukrayna uyruklu 30 anne ve çocukları için 1 ay süreli yoğunlaştırılmış Türkçe okuma yazma programı kapsamında kurs düzenleyerek , anne ve çocuklara Türkçe okuma yazmayı öğretti.

Kurs süresince Anne ve çocuklarına Türkçe okuma yazmanın yanında hayatlarını kolaylaştıracak Matematik bilgisi de verildi.

Kurslarını başarılı bir şekilde tamamlayan annler ve çocuklarına düzenlenen tören ile sertifikaları verildi.

Sertifika Töreninde konuşan İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mikail Eren , '' Türkiye'nin çok fazla göç alan İllerinden biri olan Mersin'imizde farklı ülkelerden gelen misafirlerimizi burada ağırlamaktan gurur duyuyoruz.Hayat Boyu Öğrenme alanında Türkiye'de1 numara olan İlimizde Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak bu misafirlerimizin temel ihtiyaçlarını karşılayacağını düşündüğümüz hayatlarını kolaylaştıracağına inandığımız bu ve benzeri programları uygulamaya devam edeceğiz.Kursiyerlerimizi tebrik ediyor emeği geçen tüm mesai arkadaşlarımı tebrik ediyorum '' dedi.

Yenişehir İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Necmettin Dinç de yaptığı konuşmada , '' Yenişehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak yetişkinler için okuma yazam seferberliği ilan ettik.Bu yıl Mersin ve Türkiye'de en çok kurs açan İlçe olma konusunda kararlı ve iddialıyız '' dedi.

Halk Eğitim Müdürü Hamza Pelit ise Okuma yazma bilmemeyi karanlığa benzeterek ," Bugün sadece çizgilerden ibaret olan dünyanız aydınlık bir dünyaya dönüşmüş durumda istediğiniz yere gidip her türlü iş ve işlemlerinizi kolaylıkla yapabiliyorsunuz. Bunu sağlayan öğretmenlerimize şükranlarımızı sunuyorum" dedi.