Mersin Yenişehir İlçe Halk Eğitim Merkezi kursiyerlerinin, el emeği göz nuru eserlerinin sergilendiği ve Folklor gösterileri ile çeşitli etkinliklerin gerçekleştirildiği Yenişehir’de Öğrenme Hayat Boyu şenliği katılan vatandaşlara neşeli dakikalar yaşattı.

Yenişehir Halk Eğitimi Merkezi Hayat Boyu Öğrenme haftası kutlama programına, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mikail Eren, Yenişehir Kaymakamı Nevzat Şengök, Okul Müdürleri, Kursiyerler ve vatandaşlar katıldı.

İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mikail Eren şenlikte yaptığı konuşmada: Hayat Boyu Öğrenme Haftası dolayısıyla bizleri her konuda destekleyen başta İl Milli Eğitim Müdürümüz Adem Koca, İlçe Kaymakamımız Nevzat Şengök olmak üzere ; tüm usta öğreticilerimiz ve öğretmenlerimize, bizlere inanan, güvenen ve bizleri yalnız bırakmayan tüm kursiyerlerimize, Hayat Boyu Öğrenme'nin her aşamasında yer alan, katkı sunan, bizleri destekleyen tüm paydaşlarımıza en kalbi duygularımla şükranlarımı sunuyorum. Tüm vatandaşlarımızı ilimiz genelinde tüm ilçelerimizde kutlayacağımız hayat boyu öğrenme etkinliklerine katılmaya, kurslarımızdan istifade etmeye davet ediyorum. Yenişehir’de Öğrenme Hayat Boyudur" dedi.