Mersin’in merkez ilçe Yenişehir Belediyesi’nin dar gelirli ailelere nakdi destek sağladığı Yenişehir halk kartın Eylül ayı tutarları, ihtiyaç sahibi vatandaşların hesaplarına yatırıldı.

Sosyal belediyecilik anlayışı ile çalışmalarını sürdüren Yenişehir Belediyesi, Yenişehir halk kart ile dar gelirli ailelere desteğini sürdürüyor. Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit’in göreve geldikten sonra hayata geçirdiği ve ihtiyaç sahiplerine aylık nakdi destek sağlandığı halk kartın aylık tutarları kart sahiplerinin hesaplarına yatırıldı. Yenişehir Belediyesi’nin ihtiyaç sahibi vatandaşların hayatını kolaylaştırmak ve aile bütçelerine katkı sunmak amacıyla hayata geçirdiği halk kart uygulamasından bu ay 803 aile yararlandı.