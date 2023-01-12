Kentsel dönüşüm projesi dahilinde acele kamulaştırma kararı alınarak kamulaştırılan, 2 bloktan oluşan Yenişehir Esnaflar Çarşısında yıkım işlemleri devam ediyor.

Kentsel dönüşüm projesi dahilinde acele kamulaştırma kararı alınarak kamulaştırılan, 2 bloktan oluşan Yenişehir Esnaflar Çarşısında yıkım işlemleri devam ediyor.

Eski Emniyet Çarşısı olarak bilinen ve 2 bloktan oluşup 2300 m2 arsa üzerinde bulunan, Yenişehir Esnaflar Çarşısında yıkım çalışmaları sürüyor. Yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Bekir Aksun, yıkım işlemleri ile ilgili olarak yaptığı açıklamasında şunları kaydetti;

“Kızılay Mahallemizin kuzey kısmında bulunan Emniyet Çarşısı olarak da bilinen Halitpaşa Caddesi üzerindeki yerimiz yıllardır mezbelelik bir görüntü içerisinde bulunmaktaydı. Acele kamulaştırma kararından sonra yıkım kararını aldığımız yerin bugün yıkımını gerçekleştirmekteyiz. Erzincan’ımızda bu tür bulunan Kızılay Mahallesi, Hocabey Mahallesi, Subay Lojmanları, Polis Lojmanları ve şimdide Emniyet Çarşısının yıkımını gerçekleştirmekteyiz.”