Yenişehir Belediyesi ilçedeki sebze işleme ve paketleme tesislerine yeni makineler kazandırdı. Coğrafi işaret alan Yenişehir biberi, paketleme ve işleme tesisi sayesinde hak ettiği değerde ihraç ediliyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, "BEBKA ile birlikte desteklediğimiz proje kapsamında sebze işleme paketleme tesisini sezonun başlamasıyla birlikte açtık. Bu yıl ürün işleme alanımızı ve soğuk hava depolarımızı büyüttük. Yeni makineler ilave ettik. Coğrafi işaretini aldığımız biberin pazarlama imkanlarını genişletmek için çalışıyoruz. Çiftçimizin emeğine saygı duyuyor ve heba olmaması için gayret ediyoruz" dedi.

Kalitesi ile sofraların vazgeçilmez lezzetleri arasına giren Yenişehir biberi iç pazar ve dünya ülkelerinde büyük ilgi görüyor.