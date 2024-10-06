Türkiye Voleybol Federasyonu 2024-2025 Sezonunda Voleybol Erkekler 2. Ligi’nde ilk maçına çıkan Yenişehir Belediyespor sahasında rakibi Büyük Reşitpaşaspor’u 3-2 yendi.

Yeni kurulan ve çoğu oyuncusu ilçedeki gönüllülerden oluşan Yenişehir Belediyespor evinde ilk maçında galip gelirken sporseverler maça yoğun ilgi gösterdi.

Maç sonu açıklamalarda bulunan Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, “Yenişehir’de ilk maç ve büyük bir heyecan vardı. Takımımız galip geldi mutluyuz tüm oyuncularımızı tebrik ediyorum. Önümüzdeki hafta Tekirdağ’a gideceğiz sonra evimizde oynayacağız. Yolumuz açık olsun” dedi.

Yenişehir Belediyespor kaptanı Gufran Can Durgut ise, “Öncelikle takımımı tebrik ediyorum. Güzel bir maç oldu, sahamızda ilk maçta galip gelmek bize ayrı bir moral oldu” diye konuştu.

Antrenör Yusuf Arslan da, “İlk maçımız güzel keyifli geçti. Daha çalışacak yapacak çok işimiz var taraftarımızı ve takımımı tebrik ediyorum” dedi.