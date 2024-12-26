Mersin’in merkez ilçe Yenişehir Belediyesi, yeni yıl öncesinde düzenleyeceği ’Yılbaşı Festivali’ ile vatandaşlara sanat, eğlence ve müzik dolu bir hafta sonu yaşatacak.

Yenişehir Belediyesi ve Saya Park AVM iş birliği ile yapılacak olan ’Yılbaşı Festivali’, 28 Aralık Cumartesi günü, Yenişehir Belediyesi Kişisel Gelişim Merkezi (KİGEM) tarafından gerçekleştirilecek ’zumba’ gösterisiyle başlayacak. Saat 15.00’te sahne alacak bu enerji dolu etkinlik, katılımcılara hareket ve eğlence dolu anlar yaşatacak. Zumba gösterisinin ardından saat 16.00’da Latin ve caz danslarının büyüleyici performansları izleyicilerle buluşacak. Festivalin ilk günü, saat 20.00’de sahne alacak Grup Sound Rock’un sevilen şarkılarıyla coşkulu bir şekilde sona erecek.

29 Aralık Pazar günü, festival sanat dolu bir bale gösterisiyle başlayacak. Yenişehir Belediyesi KİGEM kursiyerleri, balenin zarafeti ve estetiğini sahneye taşıyarak izleyicilere görsel bir şölen sunacak. Saat 15.00’te çocuklar için özel olarak hazırlanan Yenişehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu’nun ’Masal Gezginleri’ adlı tiyatro oyunu sahnelenecek. Bu keyifli gösteri, minik izleyicilerin yeni yıl coşkusunu artıracak. Festivalin kapanışı ise saat 17.00’de Yenişehir Belediyesi Nevit Kodallı Polifonik Korosunun çok sesli müzik performansı ile yapılacak. Koro, klasik ve modern eserlerden oluşan repertuvarıyla izleyicilere unutulmaz bir müzik deneyimi sunacak.

Tüm vatandaşları davet eden Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, “Festivalimizle sanatın, müziğin ve dansın birleştirici gücünü hep birlikte yaşayacağız. Yeni yıl coşkusunu paylaşmak ve bir araya gelmek için herkesi etkinliklerimize bekliyoruz” dedi.