Diyarbakır’ın Yenişehir Belediyesi tarafından kentte ilk kez hayata geçirilen 13 maddelik “Yanıbaşınızdayız Sosyal Destek Projesi” ile şimdiye kadar 5 bin haneye ulaştı.

Diyarbakır’ın Yenişehir Belediyesi tarafından kentte ilk kez hayata geçirilen 13 maddelik “Yanıbaşınızdayız Sosyal Destek Projesi” ile şimdiye kadar 5 bin haneye ulaştı.

Yenişehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kaymakam ve Belediye Başkanvekili Murat Beşikci’nin talimatları ile hayata geçirilen “Yanıbaşınızdayız projesi” ile ilçede ikamet eden 5 bin vatandaşa gıda, ulaşım, kırtasiye, sınavlara hazırlık soru bankası, yeni doğan bezi, taziye paketi, sosyal market kartı, giyim, bisiklet, mobilya, beyaz eşya desteğinde bulunuldu.

İlçede ikamet eden ihtiyaç sahibi vatandaşların ihtiyaçlarını karşılarken aynı zamanda da kalplerine dokunmayı amaçladıklarını belirten Başkan Beşikci, "Yanıbaşınızdayız projemiz ile ilçemizde bulunan vatandaşlarımıza 13 kalemde sosyal destekler sunmayı sürdürüyoruz. Bu desteklerimiz çerçevesinde 2 bin 718 gıda kolisi, 2 bin adet et paketi, bin 500 paket yeni doğan bezi, 350 adet yaşlı bakım paketi, 150 adet taziye evi paketi, bin 215 çocuğumuza kıyafet, 370 öğrencimize ulaşım kartı, 600 öğrencimize sınavlara hazırlık soru bankaları, 37 yeni evli çiftlerimize mobilya ve beyaz eşya desteği, 2 özel gereksinimli vatandaşımıza tekerlekli sandalye, 6 hemşehrimize akülü araba, 7 öğrencimize dizüstü bilgisayar, 6 çocuğumuza tablet ve bin vatandaşımıza sosyal market kartı dağıttık. Şimdiye kadar ilçemizde 5 bin haneye ulaştık. Ayrıca bu projemiz çerçevesinde evlerinde tadilat ihtiyacı olan hemşehrilerimizin taleplerini karşıladık. Belediye olarak önceliğimiz vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılarken aynı zamanda kalplerine de dokunmaktır” şeklinde konuştu