Yenişehir Belediyesi’nin kırsal kalkınma hedefine yönelik hayata geçirdiği örnek proje ve yatırımlar, MHP Bursa Milletvekili Dr. Mustafa Hidayet Vahapoğlu tarafından TBMM gündemine taşındı.

İlkelerini MHP Genel Başkanı Dr. Devlet Bahçeli’nin belirlediği “Üretken Belediyecilik” anlayışıyla Yenişehir’de yerel yönetim tarafından hayata geçirilen proje ve yatırımlar, parlamentonun gündemine geldi.

TBMM’de söz alan Milli Savunma Komisyonu ile Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu Üyesi Bursa Milletvekili Dr. Mustafa Hidayet Vahapoğlu, Yenişehir Belediyesi’nin “Çiftçi ve Tüketici Dostu” projeleri üzerinde durdu. “Partimizin ‘Üretken Belediyecilik’ anlayışını ilke edinen Bursa’mızın Yenişehir Belediyesi birçok alanda büyük projelere imza atmaya devam etmektedir” diyen Vahapoğlu, şunları kaydetti:

“Rutin belediyecilik hizmetlerinin yanında kırsal kalkınmaya yönelik 5 mahallede kooperatif kurulması, süt soğutma tankları, salça yapım ve yem ezme makinelerinin dağıtımı, Sinan Paşa Külliyesi’nde 280 vatandaşa girişimcilik kursu, 2 bin 600 çocuğumuza kodlama ve ahşap el sanatları, yine 250 gencimize ücretsiz üniversiteye hazırlık eğitimi verilmesi, ihtiyaç sahiplerine hizmet veren sevgi mağazası gibi sosyal ve kültürel alanda 17 farklı proje gerçekleştirilmiştir. Ayrıca kapalı pazaryeri, akıllı otobüs durakları, Osman Gazi Meydanı ve Millet Bahçesinin de bitmesiyle beraber yerel yönetimin seçim beyannamesinde yer alan 16 ana projenin 15’i tamamlanmış bulunmaktadır.”

Türkiye’ye örnek

Son olarak üreticinin ürününü doğrudan uygun fiyatlarla tüketiciye ulaştırabileceği soğuk hava deposu ve paketleme tesislerinin inşası için yüklenici firmaya yer teslimi yapıldığını vurgulayan MHP Bursa Milletvekili Vahapoğlu, Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın öncülüğündeki tüm yerel yönetim ekibini kutladı. Vahapoğlu, belediyenin çiftçiyi doğrudan pazarla buluşturmak amacıyla yap-işlet-devret modeliyle 20 ayda ilçeye kazandıracağı soğuk hava ve paketleme tesisinin Türkiye’ye örnek olacağını belirterek, “Tesis faaliyete geçtiğinde tarladan çıkan ürün doğrudan market raflarında yerini alacak; böylelikle hem çiftçimiz hem vatandaşımız kazanacak. Tesiste 300 vatandaşımızın istihdam edilmesi bir yana çiftçimizin sırtından artık kimse hak etmediği parayı kazanamayacak” dedi.