Mersin’in merkez ilç Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, Türkiye’de ilk kez 2019 yılında hayata geçirdikleri ’Erken Çocukluk Gelişimi Projesi: Yenişehir Modeli’ ile Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı ve UNICEF iş birliğiyle hazırlanacak 2023-2028 erken çocukluk gelişimi stratejisi ve ulusal eylem planı için davet aldıklarını söyledi.

Yenişehir Belediye Meclisi Nisan Ayı Olağan Toplantısının İkinci Birleşimi, Yenişehir Abdullah Özyiğit başkanlığında yapıldı. Atatürk Kültür Merkezinde yapılan toplantıda, Yenişehir Belediyesinin 2022 yılı faaliyet raporu oy birliğiyle kabul edildi. Mecliste konuşma yapan Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, 4 yıllık hizmet sürecini de değerlendirdi. Özyiğit, Yenişehir Belediyesinin erken çocukluk gelişimindeki örnek projesinde geldikleri aşamayı meclis üyeleriyle paylaşırken, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı ve Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) tarafından davet aldıklarını ve projeyi sunacaklarını da söyledi.

“Önümüzdeki hafta projemizi anlatacağız.”

Projenin tüm Türkiye’ye yayılması gerektiğine işaret eden Özyiğit, “Yenişehir Belediyesi Akademi’de yürüttüğümüz erken çocukluk gelişiminde ve ona bağlı olarak oluşturduğumuz eğitim kurumlarında önemli işler yaptığımızı ve Türkiye Cumhuriyetine örnek bir proje gerçekleştirdiğimizi düşünüyorum. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı ve UNICEF, Türkiye’de ilk ve tek olan projemiz hakkında sunum yapmamızı talep etti. Önümüzdeki hafta projemizi anlatarak katkı sunacağız. 2019 yılında projeyi hayata geçirirken, bunun bir çoban ateşi olduğunu ve tüm ülkeye yayılması gerektiğinin altını çizmiştik” dedi.

“Anne karnındaki bir bebeğin beslenmesini sağlayacağız.”

Başkan Özyiğit, “Barınma, gıda, temizlik, çevre, eğitim ve sağlık gibi kentimizde yaşayan vatandaşlarımızın ne sorunu varsa bu alanda emek vereceğiz ve çalışacağız. Yetersiz beslenmenin düşük yapma ve prematüre doğuma sebebiyet vermesi nedeniyle yeni bir çalışma başlatıyoruz. Hamile kadınların yetersiz beslenme durumu söz konusuysa, onlara gebeliğin altıncı ayından sonra almaları gereken gıdalara bir paket olarak sunacağız. Yani anne karnındaki bir bebeğin beslenmesini sağlayacağız. Dolayısıyla daha çocuk doğmadan onun sağlıklı bir birey olarak hayata gelmesi noktasında bir çaba sarfedeceğiz” diye konuştu.

Borçlanma talebi kabul edildi

Mecliste, belediye hizmetlerini sürdürebilmek için oluşabilecek nakit ihtiyacının karşılanabilmesi amacıyla ve EYT çerçevesinde emekli olacak personellerin emekli ikramiyeleri ile tazminatlarının ödenmesinde kullanılmak üzere nakit ihtiyacının karşılanması amacıyla, yurtiçi bankalarından iç borçlanma yapılabilmesi için belediye başkanına yetki verilmesi ile ilgili teklife ait Plan ve Bütçe Komisyonu raporu oy çokluğuyla kabul edildi.

Konuyla ilgili konuşan Özyiğit, “Hareket, eğitim, hemşehrilik, dayanışma, kentleşme ve ekolojiden oluşan 6 temel ilke üzerine inşa ettiğimiz hizmet anlayışımızda daha yaşanabilir bir kent için elbirliği ile çalışıyoruz ve çalışmalarımız devam edecek. Belediyenin bütün hizmetleri bir bütünlük arz ediyor. Bizim borçlanmak gibi bir niyetimiz, hedefimiz yoktu. Çok şükür kimseye de borcumuz yok fakat erken yaşta emeklilik dediğimiz olgu önümüze gelince, bununla ilgili elbette ucuz bir kredi çıktığında siz bu kararı buradan alacaksınız ki oraya borçlanabilesiniz. Zaten o borçlanmanın şekli direk olarak çalışanların hesabına aktarılmasıyla gerçekleşiyor. Yani onu belediyenin bütçesine direk olarak aktarıp kullandırmıyor. Bizim bu konuda iki tane teklifimiz var, birini kullanacağız. Ya borçlanacağız ya da gayrimenkulümüzü nakte çevirmek suretiyle bu borçlanmaya gerek kalmadan bu süreçten çıkacağız. Bizim amacımız hizmet. Kasada para biriktirip de ‘kasamda şu kadar param var, kimseye ihtiyacım yok’ diyemem. O zaman ne için buradayız. Hizmete o kadar çok ihtiyaç var ki park, okul, kreş yaparsın dolayısıyla kasada para tutan bir belediye başkanının çok da makbul bir belediye başkanı olduğunu düşünmüyorum. ‘Ben arsa biriktiririm, ben para biriktiririm’ diyen arkadaşa da saygı duyarım. O da onun yönetim anlayışıdır. Dediğim gibi bu borçlanma talebi sadece uygun koşullarda oluşabilecek bir merkezi desteğin değerlendirilmesi hususunda elimizde hazır bulunsun şeklindedir” ifadelerini kullandı.