Mersin Yenişehir Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde 21-25 Aralık tarihleri arasında Maltepe'de düzenlenen Mersin Memleket Günleri'nde yerini alarak misafirleri ağırladı.

İstanbul’daki vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği Yenişehir Belediyesi stantlarında, Yenişehir Belediyesi Akademi tarafından yürütülen Erken Çocukluk Gelişimi; Yenişehir Modeli Projesi, Yenişehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğünün çalışmalarını içeren projeler anlatıldı. Ayrıca Mersin Yenişehir Tarımsal Kalkınma Kooperatifinin standında ise kooperatif tarafından üretilen doğal ürünler de ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Mersin Yenişehir Belediyesinin örnek projeleri İstanbul'da da tanıtıldı. 21-25 Aralık tarihlerinde İstanbul Maltepe’de düzenlenen Mersin Memleket Günleri'nde Yenişehir Belediyesinin stantları boş kalmadı. Eğitimi önceleyen projeleri Yenişehir'de hayata geçiren Yenişehir Belediyesi, fuara gelenlerden tam not aldı. Kültür çadırında kurulan proje tanıtım alanında, Yenişehir Belediyesi Akademi tarafından yürütülen Erken Çocukluk Gelişimi; Yenişehir Modeli Projesi fuara gelen anne ve babalar başta olmak üzere yoğun katılım sağlayan vatandaşlara anlatıldı. Yenişehir Belediyesi Akademi Genel Koordinatörü Raif Çakmak tarafından yapılan sunumda, Erken Çocukluk Gelişimi; Yenişehir Modeli Projesi ile çocukların erken yaşlardan itibaren nasıl desteklendiği ile ilgili ayrıntılı bilgiler verildi.

Mersin Memleket Günleri’nde Yenişehir Temiz Çevre Atık Yönetimi ve Danışmanlık A.Ş ile Yenişehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğünün Sıfır Atık Projesi başta olmak üzere ilçenin ekoloji konusundaki çalışmaların da tanıtımı yapıldı. Yöresel ürünler çadırında yerini alan Mersin Yenişehir Tarımsal Kalkınma Kooperatifinde ise ilçe üreticileri ve kooperatif tarafından üretilen ürünlere ziyaretçiler yoğun ilgi gösterdi. Senegal Ticaret Alım Ekibinin de ziyaret ettiği kooperatifte Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Birim ekibe Mersin’in tarımsal varlığı hakkında bilgi verdi. Mersin’in sebze ve meyve çeşitliliği açısından zengin olduğunu anlatan Birim, ihracata uygun ürünlerinde fazlalaştığının altını çizdi.

Mersin Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, Mersin Memleket Günleri’nde belediyenin stantlarını ziyaret eden misafirlere teşekkür ederek “İstanbullular ve İstanbul’da yaşayıp Mersin hasreti çeken hemşehrilerimiz için Mersin Yenişehir Belediyesi olarak biz de oradaydık. Yenişehir Belediyemizin hayata geçirdiği örnek projeleri dört gün boyunca katılımcılara anlattık, ürettiğimiz ürünlerden ikram ettik. Mersin Memleket Günleri’nde yerini alarak emek veren çalışma arkadaşlarıma çok teşekkür ederim.” şeklinde konuştu.

