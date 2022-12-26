Diyarbakır’ın Yenişehir Belediyesi, ilçede tatlı, kuruyemiş, şekerleme, pasta imalatı ve satışı yapan işletmeler, yılbaşı öncesi denetime tabi tutuldu.

Diyarbakır’ın Yenişehir Belediyesi, ilçede tatlı, kuruyemiş, şekerleme, pasta imalatı ve satışı yapan işletmeler, yılbaşı öncesi denetime tabi tutuldu.

Yenişehir Kaymakamı ve Yenişehir Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci’nin talimatları ile İlçe genelinde sık sık denetim yaptıklarını belirten Zabıta Müdürü Bedih Ay, 2022 yılının son gecesine kadar vatandaşların yoğun talep ettikleri kuruyemiş, şekerleme, pasta imalat ve satışını yapan gıda işletmeleri ile marketlerde denetimlerin aralıksız bir şekilde gerçekleşeceğini söyledi.

Yılbaşı öncesi ilçede denetimleri arttırdıklarını ifade eden Ay, “Zabıta Müdürlüğü olarak vatandaşlarımızın can güvenliğini ve sağlığını korumak amacıyla mesai saati gözetmeksizin denetimlerimizi sürdürüyoruz. İlçemiz sınırları içerisinde bulunan güzellik salonları, alkol satışı yapan işyerleri, fırın, pastane, market ve pazarlarımızda düzenli aralıklarla denetimler yapıyoruz. Ayrıca kaldırım işgalleri, seyyar satıcılar ile dilencilere yönelik de denetimlerimizi sürdürüyoruz” dedi.

Bugün ise Kaymakam Beşikci’nin talimatları ile yılbaşı öncesi ilçede denetimlerini arttırdıklarını dile getiren Ay, “İlçemiz genelinde ekibimiz ile birlikte tatlı, kuruyemiş, şekerleme ve pasta imalat ve satışını yapan gıda işletmelerimiz ile marketlerimizde gramaj hilesi, fahiş fiyat, hijyen, son kullanma tarihi, stokçuluk ve raf ile kasadaki fiyat farklarına yönelik olarak denetimler gerçekleştirdik. İnsan sağlığını hiçe sayan işletmelerimize gerekli müeyyideleri uyguladık. Belediye olarak halkımızın yeni yıla sağlıklı ve huzurlu bir şekilde girebilmeleri adına denetimlerimizi sürdüreceğiz’’ ifadelerinde bulundu.