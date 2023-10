Mersin'in merkez ilçe Yenişehir Belediyesince, ilçedeki çiftçiler için üretilen organik solucan gübresinin ilk dağıtımı, kırsal mahalle Değirmençay’da gerçekleştirildi.

Hayata geçirdiği 'tarımsal danışmanlık' hizmeti ile kırsal mahallelerde üretim yapan vatandaşlara ziraat mühendisleri aracılığıyla yerinde doğru tarım teknikleri ile ilgili eğitim veren Yenişehir Belediyesi, şimdi de çiftçilere dağıtmak üzere organik solucan gübresi üretti. Tarımı desteklemek ve üretimde verimi arttırmak amacıyla organik solucan gübreleri 20 litrelik bidonlar halinde çiftçilere dağıtıldı. Değirmençay Mahallesi’nde yapılan organik solucan gübresi dağıtımında konuşan Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, “Toprağı besliyor, tarımı destekliyoruz” dedi.



“Üretimden başka çaremiz yok”

Ülkenin kalkınmasının üretimden geçtiğine işaret eden Başkan Özyiğit, "Üretimden başka çaremiz yok. Onun için yaptığımız işin nitelikli olması, hesaplı olması gerekiyor. Hepimizin canı yanıyor, ürettiğimiz ürünün karşılığını alamıyoruz. Dolayısıyla bizim yapmamız gereken buna karşı tedbirler almak. Bunun için kendi gübremizi üretmek gibi bir proje geliştirdik. Bu yolu biz başlattık, sizler devam ettireceksiniz. Köyün her yerinde herkesin kendi evinin yakınında ya da altında bu üretimi gerçekleştirecek alt yapısı zaten var. Arkadaşlarımız tekniği öğrettikten sonra siz devam ettireceksiniz. Bu projeyi gerçekleştirmede emeği geçen arkadaşlarıma buradan teşekkür ederim” dedi.



“Biz bilimi kullanmak ve dayanışma içinde olmak zorundayız”

Üretimde bilim ve teknoloji vurgusu yapan Özyiğit, şunları söyledi: “Tavrımızı üretimden yana, kaliteli üretimden yana koyuyoruz. Bir de bilimi kullanıyoruz. Yani dünyada ne var. Örneğin İtalya’nın Bari kentinde Akdeniz Ülkeleri Tarım Enstitüsü var. Bu tarım enstitüsünü 1962 yılında Akdeniz ülkeleri kurmuş ve kurucuları arasında Türkiye de var. Ama Türkiye unutmuş orayı. Bizim mesela başımızın belası Akdeniz sineği sorunumuz var. Bilimden, teknolojiden faydalanacağız. Bizim yaptığımız iş bilim üniversitede yapılır, orada kalır. Biz burada anneden, babadan, atadan gördüğümüz şeyleri uygulamaya devam ederiz. Ama bu eksiktir ve bu unutulmuştur. Bu yanlış uygulanır. Bu konuda maalesef yeterli olmayabiliriz. Bilimi her alanda kullanacağız" diye konuştu.



“Bu durgun göle atılmış bir taş hesabıdır”

Değirmençaylı çiftçi Ahmet Ata ise sosyal belediyecilik anlayışına dikkat çektiği konuşmasında şu ifadeleri kullandı: “Gerçekten yapılması gereken zor işleri başarmak diyeceğim. Belediyecilik mevzuatlara bakıldığında, belediye başkanı ve ekibi çok kolay ve rutin çalışır. Fakat son dönemlerde Türkiye’mizde belediyecilikte bir anlayış gelişti, sosyal belediyecilik dediğin zaman her belediye başkanın yapacağı bir şey değildir. Bu çalışmaları Mersin merkez ilçeleri içerisinde yürütebilecek bir belediye başkanı daha olduğunu göremedik şu ana kadar. Bu dönem seçilen belediye başkanları içerisinde gerçekten sosyal belediyecilik adına dediğimiz zaman nokta atışlarla belediye başkanımız çok ön planda bir çalışma uygulamaktadır."

Uygulamayı, 'durgun göle atılmış bir taş' olarak değerlendiren Ahmet Ata, "Taşı atarsınız bir tane halka oluşur, o halkayı önemli olan geliştirmek. Arka arkaya halkaları geliştirmek lazım. İşte bu anlamda göndermiş olduğu ziraat mühendisleri arkadaşlarımızın bugüne kadar bilgi birikimlerini bizimle paylaştı. Budamadan sonra seyreltme tekniklerini gösterdiler, gübreleme tekniklerini gösterdiler. Ve bugünde ayrıca ürettikleri solucan gübresini dağıtarak bizleri ödüllendirmiş oluyorlar" dedi.