Diyarbakır’ın Yenişehir Belediyesi, sebze üreticilerine ikinci ürüne uygun verimi yüksek, virüse dayanıklı kabak ve salatalık tohumu ile ürünlerin kalitesini, sebzelerin daha düzgün formda ve verimi yükseltmek amacıyla da organik sıvı gübre desteğinde bulundu.

Yenişehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü tarafından ilçede tarımın geliştirilmesi ve sağlıklı sürdürülebilir üretimin yapılabilmesi amacıyla düzenlenen şehirde tarıma destek organik gübre ve tohum töreni düzenlendi.

Yenişehir Kaymakamı ve Belediyesi Başkan Vekili Murat Beşikçi, ilçede küçük aile işletmelerinden şehirde tarım ile uğraşan kentin ihtiyaçlarını karşılayan ailelere destek olmayı, sebze üreticilerinin üzerindeki girdi temini, iş yükünü azaltmayı ve kendilerine ekonomik olarak destek olmayı amaçladıklarını belirterek, “Dağıtımını yaptığımız organik gübre ve sebze tohumunun ilçemize küçük aile işletmelerine ve üreticilerimize şimdiden hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Üçkuyu Mahallesi’nde tarlada düzenlenen törene, Beşikci, Yenişehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürü Yüksek Ziraat Mühendisi Özgür Polat, Yenişehir Ziraat Odası Başkanı Süleyman İskenderoğlu, Yenişehir İlçe Tarım ve Orman Müdürü Abbas Ateş ve sebze üreticileri katıldı.