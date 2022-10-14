Yerel Yönetimlerde Kadınları Güçlendiriyoruz Projesi’ne katılan ve Avrupa Yerel Yaşamda Kadın – Erkek Eşitliği Şartı’nı imzalayan Mersin Yenişehir Belediyesi, toplumsal cinsiyet eşitliği eğitimleri vermeye devam ediyor. Yenişehir Belediyesi son olarak üniversite öğrencileri için sertifikalı toplumsal cinsiyet eşitliği eğitimi düzenledi.

Toplumsal cinsiyet eşitliği eğitimi çalışmaları kapsamında ilk olarak belediye personellerine eğitimler veren Yenişehir Belediyesi, daha sonra vatandaşlara da sertifikalı eğitim vermişti. Son olarak Yenişehir Belediyesi Mustafa Baysan Yüksek Öğretim Erkek Öğrenci Yurdu ve Yenişehir Belediyesi Misafirhanesi’nde kalan üniversite öğrencilerine toplumsal cinsiyet eşitliği eğitimleri veren Yenişehir Belediyesi, bireylerin cinsiyet eşitliği konusunda bilinçlenmesini hedefliyor.

Yenişehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğünde görevli Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Eğitmeni Çağanur Dilek tarafından verilen eğitimlerle cinsiyet temelli eşitsizliklerin yanı sıra toplumsal cinsiyet kavramı ve cinsiyet rolleri ile şiddet ve şiddetle mücadele yöntemleri gibi konularda katılımcılara bilgi veriliyor.

Eğitim sonunda sertifikalarını alan üniversite öğrencileri Mersin Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit’e cinsiyet eşitliğinin sağlanması konusundaki duyarlı çalışmaları ve eğitimlerden dolayı teşekkür etti.