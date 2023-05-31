Yenişehir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi’nde 3-14 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek eğitim programı için kayıtlar başladı. Genel yetenek-genel kültür ve eğitim bilimleri alanlarında verilen Türkçe, tarih, coğrafya, vatandaşlık, gelişim psikolojisi, öğretim yöntem ve teknikleri, ölçme ve değerlendirme ile program geliştirme ve öğrenme stratejisi eğitimi ile adaylar sınav öncesi genel tekrar yapma şansı yakalayacak. Uzman eğitmenler tarafından verilen eğitimlerle adaylar eksikliklerini de giderirken, bilgilerini de tazeleyecek.

Ulaşım imkanı bulunmayan adaylar için PEGEM Akademi önünden eğitimlerin verileceği Yenişehir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi’ne ayrıca servis kaldırılacak.

Başkan Özyiğit “KPSS adaylarımıza genel tekrar programı eğitimleriyle destek vereceğiz.” Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, “KPSS, gençlerimizin iş ve kariyer hedefi için çok önemli bir adım. Biz de sınava hazırlık sürecinin son etabında KPSS adaylarımıza genel tekrar programı eğitimleriyle destek vereceğiz. Bu eğitimleri geçtiğimiz yıl da vermiştik. Adayların yoğun bir ilgisi olduğunu gördük. PEGEM Akademi’ye de iş birlikleri nedeniyle teşekkür ediyorum. Adaylarımızı eğitimlere katılmaya davet ediyorum. Şimdiden kendilerini tebrik ediyor, başarılar diliyorum.” diye konuştu.