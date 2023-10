Mersin'in merkez ilçe Yenişehir Belediyesince, eğitimde fırsat eşitliğine katkı sağlamak amacıyla ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına okul kıyafeti desteğinde bulunulduğu bildirildi.

Yenişehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı sosyal hizmet ekiplerinin hane incelemelerinde ihtiyaç sahibi olduğu belirlenen ailelere her alanda destek veriliyor. Dar gelirli ailelere giysi, ev eşyası ve Yenişehir Halk Kart ile nakdi destekte bulunan Yenişehir Belediyesi, çocukları da yalnız bırakmıyor. Öğrencilere kırtasiye malzemesi de dağıtan Yenişehir Belediyesi, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine okul kıyafetleri de ulaştırdı.



“Toplumumuzun her kesimine dokunabilmek ve her çocuğun potansiyeline erişebilmesini sağlamak için çalışıyoruz”

Çocukların eğitimlerine ve başarılarına odaklanabilmesi için yanlarında olmaya devam edeceklerini kaydeden Başkan Abdullah Özyiğit, “Her çocuğun eğitim hakkına erişimini desteklemek ve ihtiyaç sahibi ailelerimize yardımcı olmak amacıyla, okulların açılmasıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü ekiplerimiz, titiz bir çalışma sonucunda kentimizde ihtiyaç sahibi aileleri belirledi ve bu ailelerimize destek sağlamaya devam ediyoruz. Bu hizmetlerimizi sunarken, toplumumuzun her kesimine dokunabilmek ve her çocuğun potansiyeline erişebilmesini sağlamak için çalışıyoruz. Bizim için önemli olan, eğitimde fırsat eşitliği ve toplumsal dayanışma değerlerini hayata geçirmek ve geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın yanında olmaktır” dedi.