Mersin Yenişehir Belediyesi, Yenişehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Bilim Kahramanları Derneği iş birliği ile gerçekleştirilecek olan Merak Makinesi Projesi’nde gönüllü araştırmacılara Yenişehir Belediyesi Akademide eğitim verildi.

Mersin Yenişehir Belediyesi, teknoloji çağına uygun eğitim projelerini hayata geçirmeye devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda Yenişehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Bilim Kahramanları Derneği ile Merak Makinesi Projesi için iş birliği protokolü imzalayan Yenişehir Belediyesi proje kapsamında çalışmalarını sürdürüyor. Projede gönüllü araştırmacı olarak görev alacak kişilere iki gün süren eğitimler verildi. 20 gönüllü araştırmacının görev alacağı Merak Makinesi Projesi çerçevesinde öğrencilerin mühendislik ve bilime olan ilgilerinin arttırılması amaçlanıyor.

Bilim Kahramanları Derneği Genel Sekreteri Aslı Yıkıcı Yurtsever ve Bahçeşehir Üniversitesi Doktor Öğretim Üyesi Defne Yabaş tarafından verilen eğitimlere Mersin Üniversitesinin fen, matematik, sınıf öğretmenliği ve psikoloji rehber öğretmenliği bölüm öğrencileri katıldı. Bu proje kapsamında öğretmen adayları öğrencilerle de sürekli iletişim halinde olmayı deneyimleyebilecek. Yenişehir Belediyesi Akademide yüz yüze düzenlenen ve iki gün süren eğitimlerin ardından gönüllü ekibi, Yenişehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün belirlediği okullarda öğrencilerle atölyeler yapacak ve böylece takım çalışması da gerçekleştirilmiş olacak. Merak Makinesi Projesi’ne Yenişehir'deki devlet okullarında okuyan öğrencilerden ilk yıl 200, ikinci yıl ise 400 öğrencinin katılması bekleniyor. Projede, çocuklar 5 hafta boyunca alacakları tasarım içerikli modüllerin sonunda gerçekleşecek çocuk-aile şenliğinde yapmış oldukları çalışmaları yetişkinlere sunacak, sorgulama ve problem çözme becerilerini de geliştirmiş olacak.

Yenişehir Belediyesi Akademi Genel Koordinatörü Raif Çakmak gönüllülere seslenerek şunları söyledi: “Eğitimde Türkiye’nin alması gereken çok yol var. Sizin gibi görevden kaçmayan öğretmen adayları olduğu müddetçe sorun yok demektir. Merak Makinesi Projesi’nden faydalanacak olan çocuklarımız bilimsel açıdan iyi bir tecrübe edinecek. Günümüzde bazı meslekler artık kendini güncelleyemiyor. Teknoloji çağına uygun mesleklere yönlendirmek adına da kıymetli bir projeyi daha beraber hayata geçiriyoruz. Burada en çok Yenişehir Belediye Başkanımız Abdullah Özyiğit’e ben çok teşekkür ediyorum çünkü yeni eğitim modeline çok destek veren, eğitimi önceleyen bir belediye başkanı. Proje sonunda ortaya güzel işler çıkacak.”

Bilim Kahramanları Derneği Genel Sekreteri Aslı Yıkıcı Yurtsever, Merak Makinesi Projesi ile çocukların hayal gücünün gelişmesine katkı sağlanacağını ifade ederek eğitimlere katılan gönüllü araştırmacılar için ise öğretmenlik yapmaları adına iyi bir deneyim olacağını söyledi. Bahçeşehir Üniversitesi Doktor Öğretim Üyesi Defne Yabaş ise Merak Makinesi Projesi kapsamında verilen bu eğitimde matematik ve STEM eğitimlerinin nasıl birleştirildiğini anlattı. Yabaş “Proje geliştirme tasarımları ve temel oluşturmak konusunda öğrenciler için faydalı bir uygulama.” değerlendirmesinde bulundu.

Yenişehir Belediyesi Beceri Temelli Eğitim Merkezi (BETEM) öğretmeni Tuğba Yetkin Akpınar, Merak Makinesi Projesi’ni Mersin ve Yenişehir’de hayata geçirecekleri için mutlu olduğunu ifade etti. İki gün süren eğitimlere katılan gönüllü ekiple birlikte verimli çalışmalar ortaya konulacağını da sözlerine ekledi. Mersin Yenişehir Belediyesi, Yenişehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Bilim Kahramanları Derneği tarafından hayata geçirilecek olan Merak Makinesi Projesi’nde çocuklar, gönüllüler rehberliğinde uzay ve havacılık temalı tasarımlar oluşturacak ve ayrıca bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik (STEM) alanlarına ilgileri de artırmış olacak. Ayrıca proje geleceğin mesleklerine yönelik etkinliklerle öğrencilerin hayal dünyalarının gelişmesine de olanak sağlayacak.