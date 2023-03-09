Mersin Yenişehir Belediyesinin hayata geçirdiği proje kapsamında ilçedeki devlet liselerinin tamamında öğrencilere drone eğitimi verilecek. Okul idareleri tarafından belirlenen her okuldan 20 öğrenciye yönelik verilecek eğitimlerle insansız hava araçları, havacılık kuralları, uçuş prensipleri, meteoroloji, hava trafiği, kumanda sistemi, cihaz bakımı ve onarımı konularında teorik ve pratik eğitimlerle destek verilecek.

Yapay zeka ve otomasyon sistemlerinin önemine dikkat çeken Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, “İnsansız hava teknolojisi günümüzde hızlı gelişiyor, bu teknolojileri kullanmak ve ayrıca üretmek çok önemli. Gençlerimizi erken yaşlarda teknolojik ürünlerle tanıştırmamız gerekiyor. Bu eğitimler liseli öğrencilerimiz için bir başlangıç olarak değerlendirilebilir. Çocuklarımıza bilim ve teknolojiyi sevdirmek bizim sorumluluğumuz. İnsansız hava araçlarının temelini oluşturan yapay zeka ve otomasyon sistemlerini çocuklarımıza anlatmak ve öğretmek istedik. Yenişehirli çocuklarımızın gelecekte yaşamın her alanında söz sahibi olmaları için tüm imkanlarımızla yanlarında olmaya devam edeceğiz.” dedi.