Diyarbakır’ın Yenişehir İlçe Belediyesi, İkinci Bahar Millet Kıraathanesinde bulunan 65 yaş üzeri vatandaşlar ile Aile Destek Merkezlerinde (ADEM) meslek edindirme gayesiyle açılan çeşitli kurslara katılan kadın kursiyerleri Van gezisine çıkardı.

Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci’nin talimatları ile ADEM ve İkinci Bahar Millet Kıraathanelerinde bulunan 65 yaş üstü vatandaşlara yönelik hazırladıkları proje ile 100 kişi için 3 günlük Van gezisi düzenlendi. Beşikci, ADEM’de bulunan kadın kursiyerlerin ve 65 yaş ve üzeri yaşlıların kendileri için çok kıymetli olduğunu belirterek, “Kadın kursiyerlerimiz ve 65 yaş üstü büyüklerimizin moral ve motivasyonlarını artırmak adına bu tür etkinlik ve gezilerimizi düzenleyerek sık sık bir arada olacağız’’ dedi.