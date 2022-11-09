Mersin Yenişehir Belediyesi vatandaşların yaşamlarını sağlıklı olarak sürdürebilmesi ve bilinçlenmesi amacıyla çalışmalarına devam ediyor.

Yenişehir Belediyesi tarafından kalp sağlığının önemine dikkat çekmek amacıyla düzenlenen ve Kardiyoloji Uzmanı Dr. Mine Durukan Saygın ile Uzman Diyetisyen Müge Seren Süslü’nün konuşmacı olduğu seminerde kalp sağlığı için yapılması gerekenler ve doğru beslenme konusu ele alındı.

Yenişehir Belediyesi ana hizmet binasındaki salonda düzenlenen “Kalbimi Seviyorum” seminerinde gelişen teknolojiye rağmen günümüzdekalp ve damar hastalıklarına bağlı ölümlerin hala ilk sıralarda olduğu vurgulandı.Uzman Doktor Kardiyoloji Uzmanı Mine Durukan Saygın, kalp krizinin risk faktörlerini tek tek sıralayarak, özellikle sigaranın kalp sağlığına zararlarını anlattı. Saygın, yüksek tansiyona da dikkat çekerek “Yüksek tansiyon sessiz bir katildir. Çünkü genellikle hiçbir semptom görülmez.” dedi.Kalbe zararı olan nedenlerden birinin de hareketsiz yaşam olduğunu söyleyen Saygın, spor alışkanlığının kazanılması gerektiğini söyledi. Stres ve uyku bozukluklarının da kalbin düşmanı olduğunu belirten Saygın “Uyku kaliteniz yüksek olsun.7-8 saat uyku yetişkin bir birey için en ideali.” şeklinde konuştu.

Kalp sağlığı için doğru ve sağlıklı beslenmenin öneminden söz eden Uzman Diyetisyen Müge Seren Süslü ise katılımcılara Akdeniz diyetini anlattı. Kalp sağlığı için karbonhidrat tüketiminin az olmasının önemli bir kriter olduğunun altını çizen Süslü, vücuttaki değerlerin beslenme kalitesine de yansıdığını belirterek “Yediklerimiz bizim nasıl olduğumuzla çok alakalı, sağlıklı bir birey sağlıklı beslenir. Sağlıksız beslenen bireylerde sağlıksızlığa mahkum olur.” dedi.

Seminerde ayrıca katılımcılara ücretsiz olarak vücut analizi ve tansiyon ölçümü de yapıldı.