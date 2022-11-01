Mersin Yenişehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri Eğriçam Mahallesi’nde kaçak ve sağlıksı koşullarda peynir üretimi yaptığı belirlenen işyerini mühürledi.

Yabancı uyruklu şahıslara ait olduğu ve ruhsatsız imalat yapıldığı belirlenen işyerine yapılan baskında 500 litre süt, 40 kilo peynir ve kaymak gibi süt ürünlerine imha edilmek üzere el konuldu.

Vatandaşların kötü koku şikayeti üzerine Eğriçam Mahallesi’ndeki bir apartmanın zemin katına giden Yenişehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ile Yenişehir İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri peynir imalatı yapıldığını tespit etti. Yapılan incelemelerde imalathanenin ruhsatsız olduğu ve hijyen koşullarına uyulmadığı belirlendi. Yenişehir Belediyesi zabıta ekipleri kaçak imalathanedeki tüm süt ve süt ürünlerine el koyarak imha etti. Mühürlenen işyerini işleten şahıslar hakkında ise tutanak tutuldu.

Halk sağlığını tehlikeye atanlara karşı çalışmalarına devam ettiklerini ifade eden Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, “Sağlıksız koşullarda üretilen süt ve süt ürünlerinde zehirlenme riski çok yüksek. Bu imalathanede maalesef halk sağlığı göz ardı edilmiş. Gerekli işlemleri yaptık, kent genelinde hemşehrilerimizin sağlığını korumak amacıyla denetimlerimize devam ediyoruz. Halkımızın sağlığı bizim için her şeyden daha önemli” dedi.