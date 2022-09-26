Diyarbakır Yenişehir Kaymakamlığı ve Yenişehir Belediyesine bağlı Aile Destek Merkezlerinde (ADEM) bulunan kadınlar, her yıl olduğu gibi bu yılda ihtiyaç sahibi vatandaşlar için ev yapımı konserve ve turşu hazırladı.

Diyarbakır Yenişehir Kaymakamlığı ve Yenişehir Belediyesine bağlı Aile Destek Merkezlerinde (ADEM) bulunan kadınlar, her yıl olduğu gibi bu yılda ihtiyaç sahibi vatandaşlar için ev yapımı konserve ve turşu hazırladı.

Yenişehir Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Gevher Nesibe Sultan Aile Destek Merkezi’nin bahçesinde kadınların hünerli elleriyle hazırlanan kavanoz konserve ve turşular, Yenişehir Belediyesi ekiplerince ihtiyaç sahiplerinin evlerine ulaştırılıyor.

Her yıl ihtiyaç sahibi vatandaşlar için düzenli olarak ihtiyaç sahibi vatandaşlar için Aile Destek Merkezleri’nde konserve ve turşu ürettiklerini belirten Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, ham maddeleri belediye ve kaymakamlık tarafından karşılanarak hazırlanan konserve ve turşuların ilçede bulunan ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırıldığını söyledi.

Başkan Beşikci, "Her yıl olduğu gibi bu yılda Kaymakamlık ve belediye ekiplerimiz sayesinde kadınlarımıza konserve domates, turşu ve makarna ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri, aynı zamanda bundan ekonomik bir fayda sağlayabilecekleri konseptte olan programımızı sürdürmekteyiz. Ham maddeleri belediye ve kaymakamlığımız sağlıyor. Kadınlarımızda burada ürettikleri ürünleri kendi kullanımlarına, komşularına, muhtaç, yaşlı ve kimsesiz vatandaşlarımıza ulaştırıyor" ifadelerinde bulundu.