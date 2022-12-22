Diyarbakır‘ın Yenişehir Belediyesi, dezavantajlı çocukların bilgiyi edinebilmeleri ve avantajlı kesimle rekabet edebilmeleri adına 15 yaş ve altı çocuklara yönelik olarak ücretsiz dershane hizmeti verebilmek amacıyla Bilgievi açtı.

Diyarbakır‘ın Yenişehir Belediyesi, dezavantajlı çocukların bilgiyi edinebilmeleri ve avantajlı kesimle rekabet edebilmeleri adına 15 yaş ve altı çocuklara yönelik olarak ücretsiz dershane hizmeti verebilmek amacıyla Bilgievi açtı.

Belediyeden yapılana açıklamada, Yolaltı Mahallesi’nde inşası tamamlanan Koru Park içerisinde yer alan Bilgievi, aylık yaklaşık 250 öğrenciye ücretsiz dershane hizmeti sağlayacak. Dezavantajlı çocukların çağın gerektirdiği bilgiyi edinebilmeleri ve avantajlı kesimle rekabet edebilmeleri adına Bilgievini hizmete açtıklarını belirten Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, "Eğitime Dost Belediyecilik anlayışımızla ilçemizde okul çağında olan çocuk ve gençlerimizin yanlarında olabilmek amacıyla çeşitli destek hizmetleri sağlıyoruz. Bu hizmetlerimiz arasında da dezavantajlı çocuklarımızın çağın gerektirdiği bilgiyi edinebilmeleri ve avantajlı kesimle rekabet edebilmeleri adına Bilgievimizi hizmete açtık” dedi.

Koru Parkımızın içerisinde inşasını tamamladıkları Bilgievi’nde de dershane hizmetine ihtiyaç duyan fakat maddi imkansızlıklar nedeniyle eğitimden yoksun kalan öğrencilere ücretsiz dershane hizmeti vermeye başladıklarını ifade eden Beşikci, “15 yaş ve altı çocuklarımıza yönelik olarak hizmet veren Bilgi Evimizin içerisinde; derslikler, kütüphane ve kafeterya bulunmaktadır. Evimizde, yaklaşık olarak aylık 250 öğrenciye hizmet vermeye başladık. Öğrencilerimiz Evimizde aldıkları çeşitli alanlardaki eğitimlerin yanı sıra Bilgisayar ve Satranç kurslarına da katılabilmektedirler. Bilgi Evimizde sınavlara hazırlanan öğrencilerimize yönelik olarak ayda bir olmak üzere deneme sınavları düzenlemekteyiz’’ ifadelerinde bulundu.

Öte yandan Başkan Beşikci, Bilgievin’de ders çalışan öğrencilere kaynak kitabı ve kırtasiye malzemeleri de hediye ettiklerini belirtti.