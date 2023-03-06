Mersin Yenişehir Belediyesi, geçici barınma merkezlerinde misafir ettiği depremzede yurttaşların yanında olmaya devam ediyor.

Yurttaşların her türlü ihtiyacına yönelik çalışmalarını sürdüren Yenişehir Belediyesi, Mersin Berberler ve Kuaförler Odası iş birliğiyle depremzedelere kişisel bakım hizmeti verdi.

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Mersin’e depremin etkilediği illerden binlerce depremzede geldi. Bölgeye ihtiyaç malzemeleri sevk eden ve ekipleriyle de farklı alanlarda bölgede çalışma yürüten Yenişehir Belediyesi, Mersin’e gelen depremzedelere de destek veriyor. 35 bin depremzedeye giysi ve diğer ihtiyaç malzemesi ulaştıran Yenişehir Belediyesi, barınma konusunda da yurttaşların yanında oluyor. Deprem felaketinin ardından oluşturduğu 4 geçici barınma merkezinde 1300’ün üzerinde depremzedeyi ağırlayan Yenişehir Belediyesi, yurttaşların temel ihtiyaçlarını da karşılıyor. Yenişehir Belediyesi son olarak Mersin Berberler ve Kuaförler Odası iş birliğiyle depremzedelere kişisel bakım hizmeti verdi.