Mersin’de günlük 5 bin depremzedeye yemek ulaştıran Yenişehir Belediyesi Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde kurduğu mobil mutfakla 4 bin depremzedeye günlük yemek ikramında bulunuyor.

Depremin dördüncü gününde Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesine mobil mutfak kuran Mersin Yenişehir Belediyesi, yurttaşlara destek vermeye devam ediyor. İlk etapta 2 bin 500 kişilik yemek pişirilen mobil mutfakta talebin artmasıyla kapasite 4 bine çıkarıldı.Aşçılar tarafından titizlikle hazırlanan sıcak yemekler hem depremzedelere hem de bölgede çalışma yapan görevlilere ikram ediliyor. Mobil mutfağa ulaşamayan görevliler ve vatandaşlara da yemek ulaştırılıyor. Yenişehir Belediyesi, Kahramanmaraş Göksun’da da mobil mutfakla yemek hizmeti vermişti.

Tüm imkanlarıyla seferber olduklarını ifade eden Mersin Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, “Depremin üçüncü günü mobil mutfağımız Gölbaşı’na ulaşmıştı. Kazanlarımız depremin dördüncü günü yurttaşlarımız için kaynadı. İki haftadır ekiplerimiz orada büyük bir özveriyle çalışarak, depremzedelere ve bölgede çalışma yürüten görevlilere sıcak yemek ulaştırıyor. Her birine emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Hatay Samandağ’da da temizlik ekiplerimiz çevre temizliği konusunda yoğun bir çaba sarf ediyor. Orada da çalışmalarımıza devam ediyoruz. Mersin’de bölgeden binlerce yurttaşımız geldi. Burada barınma ve temel ihtiyaç malzemesi desteği gibi yaşamın her alanında yanlarında olmak için tüm imkanlarımızı seferber ettik. Gönüllülerimiz ve duyarlı halkımızın da büyük desteğini gördük. Dayanışmanın büyük bir örneği sergileniyor. Herkese teşekkür ediyorum” dedi.