Diyarbakır Yenişehir Belediyesi, ilçede faaliyet gösteren 27 amatör spor kulübüne şimdiye kadar toplamda 1 milyon 350 bin TL tutarında nakdi destekte bulundu.

Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, Yenişehir Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Temel, ilçede bulunan 27 amatör spor kulüpleri başkan ve oyuncularının da katılımı ile nakdi yardım yapıldı.

Spor ve sporcuya desteklerinin olacağını söyleyen Beşikci, “Diyarbakırlı kardeşlerimizin profesyonel spor hayatına adım atacağı ilk mecra olan amatör spor kulüplerini her zaman desteklemeye ve yanlarında olmaya devam edeceğiz. Gençlerimizin spor ve sanatla meşgul olması bizleri onure ediyor. Onların bu yolda ilerlemesi için gösterdiği çaba bizim için çok kıymetli, bizler de onların kariyer yolculuklarında sağlam adımlarla ilerleyebilmesi için elimizden gelen maddi manevi tüm desteğimizi sunmaya hazırız" dedi.

Spor kulüplerinden kendilerine gelen talepleri geri çevirmemeye çalıştıklarını ifade eden Beşikci, "Bu kapsamda şimdiye kadar 16 spor kulübümüze 1 milyon 500 bin TL tutarında malzeme desteği sağladık. Bu gün ise ilçemizdeki 27 amatör spor kulübümüze toplamda 1 milyon 350 bin TL nakdi yardım desteğinde bulunduk. Yenişehir ailesi olarak Diyarbakırlı evlatlarımızın, kardeşlerimizin kendilerine sunulan imkanların karşılığını fazlasıyla vereceklerine inanıyoruz, onlara olan inancımız sonsuz” diye konuştu.