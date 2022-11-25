Mersin Yenişehir Belediyesi emlak, çevre temizlik ile ilan ve reklam vergisi ödemelerinin ikinci taksitleri için veznelerini 26 Kasım Cumartesi ve 27 Kasım Pazar günleri açık tutacak.

Hafta içi ödeme imkânı bulamayan vatandaşlar hafta sonu hizmete devam edecek veznelerden 9 ile 16 saatleri arasında ödemelerini kolaylıkla yapabilecek.

Emlak, çevre temizlik ile ilan ve reklam vergilerinin 2022 yılı ikinci taksit ödemeleri için son tarihi 30 Kasım Çarşamba günü. Yenişehir Belediyesi vatandaşların ödemelerde sıkıntı yaşamamaları ve mağdur olmamaları için bu hafta sonunda 9 ile 16 saatleri arasında veznelerini açık tutacak. Portal.yenisehir.bel.tr adresinden de yapılabilen vergi ödemelerini veznelerden yapmak isteyen mükellefler hafta sonu Cumartesi ve Pazar günü 9 ile 16 saatleri arasında Belediye ana hizmet binasında bulunan veznelere başvurabilecek. Vatandaşlar veznelerden nakit veya kredi kartı ile ödemelerini yapabilecek.